Palmeiras fura forte marcação e vence Bahia pelo Brasileiro Feminino

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras sofreu, mas conseguiu mais uma vitória no Brasileiro Feminino A1. Jogando no Allianz Parque, a equipe comandada por Ricardo Belli fez o dever de casa e venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Bia Zaneratto, triunfo que manteve as Palestrinas invictas na disputa do Brasileirão após nove rodadas.

Mesmo sem assustar a goleira Jully, o Bahia fez com que as Palestrinas precisassem suar a camisa para conseguir vencer partida, e contaram com uma grande atuação da defesa da equipe baiana, comandada pela goleira Anna Bia, destaque do Esquadrão de Aço.A camisa 1 do Bahia evitou um placar elástico graças a grandes defesas ao longo de todo o jogo, incluindo um pênalti defendido após cobrança de Zaneratto, e um pouco de sorte ao ser salva pelo travessão, também em uma finalização da camisa 10 Alviverde.