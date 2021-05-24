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futebol

Palmeiras fura forte marcação e vence Bahia pelo Brasileiro Feminino

Equipe de Ricardo Belli sofre com a defesa da equipe baiana, mas consegue importante vitória
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Publicado em 23 de Maio de 2021 às 21:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 21:22
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras sofreu, mas conseguiu mais uma vitória no Brasileiro Feminino A1. Jogando no Allianz Parque, a equipe comandada por Ricardo Belli fez o dever de casa e venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Bia Zaneratto, triunfo que manteve as Palestrinas invictas na disputa do Brasileirão após nove rodadas.
Mesmo sem assustar a goleira Jully, o Bahia fez com que as Palestrinas precisassem suar a camisa para conseguir vencer partida, e contaram com uma grande atuação da defesa da equipe baiana, comandada pela goleira Anna Bia, destaque do Esquadrão de Aço.A camisa 1 do Bahia evitou um placar elástico graças a grandes defesas ao longo de todo o jogo, incluindo um pênalti defendido após cobrança de Zaneratto, e um pouco de sorte ao ser salva pelo travessão, também em uma finalização da camisa 10 Alviverde.
Apesar da atuação segura de Anna Bia, o Palmeiras conseguiu o resultado positivo com o tento anotado pela Imperatriz, que se isola como artilheira do Brasileirão, agora com seis gols, após grande assistência de Katrine, no fim da primeira etapa.Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e se mantém na disputa pela primeira posição do Brasileiro Feminino. Na próxima rodada, o Verdão pega estrada e vai até São José dos Campos, onde encara o São José pela décima rodada.

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