Palmeiras, Flamengo e Conmebol se reunem para debater questões relativas à final da Libertadores

Nesta segunda-feira (25), representantes do Palmeiras, Flamengo e da Conmebol se reuniram para debater questões operacionais, logísticas e de segurança relativas à final da Libertadores. Do lado alviverde, estava o presidente Maurício Galiotte e o vice Paulo Buosi.Com todos os presentes, foram debatidas diferentes questões acerca da partida decisiva da competição continental. Deste modo, foi decidido o aumento da capacidade do estádio Centenário, que poderá receber até 75% da ocupação total. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Mesmo assim, o preço do ingresso – que foi alvo de críticas desde a sua divulgação – será o mesmo.