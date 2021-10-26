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Palmeiras, Flamengo e Conmebol se reunem para debater questões relativas à final da Libertadores

Estádio Centenário poderá contar com mais torcedores, mas preço do ingresso não será alterado
...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 01:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 01:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta segunda-feira (25), representantes do Palmeiras, Flamengo e da Conmebol se reuniram para debater questões operacionais, logísticas e de segurança relativas à final da Libertadores. Do lado alviverde, estava o presidente Maurício Galiotte e o vice Paulo Buosi.Com todos os presentes, foram debatidas diferentes questões acerca da partida decisiva da competição continental. Deste modo, foi decidido o aumento da capacidade do estádio Centenário, que poderá receber até 75% da ocupação total. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Mesmo assim, o preço do ingresso – que foi alvo de críticas desde a sua divulgação – será o mesmo.
A decisão, no entanto, não é definitiva. Existe, assim, a possibilidade de mais um aumento no público total, com o estádio recebendo até 90% da sua capacidade.
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo será disputada no dia 27 de novembro, às 17h (horário de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.

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