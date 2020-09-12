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futebol

Palmeiras finaliza preparação para enfrentar Sport sem Luiz Adriano

Machucado, atacante continuou nas dependências internas, enquanto Felipe Melo treinou durante todo o tempo; confira provável escalação para jogo deste domingo...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 13:51

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 13:51
Crédito: Jogadores finalizaram preparação para enfrentar o Sport, neste domingo, no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou nesta manhã de sábado a preparação para enfrentar o Sport, domingo, às 19h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luiz Adriano continuou seu trabalho de recuperação na parte interna da Academia e deve ser desfalque para o compromisso. Por outro lado, o zagueiro Felipe Melo participou de todo o treino, e Renan, do sub-20, também esteve presente.
Luiz Adriano precisou ser substituído no clássico contra o Corinthians, na última quinta-feira, por conta de uma mialgia na região anterior da coxa esquerda. Apesar de não ter tido lesão detectada, ele segue com outro tipo de trabalho e deve ser desfalque contra o clube pernambucano. Assim como ele, o lateral-esquerdo Esteves também se recupera de lesão muscular na coxa direita e trabalhou nas dependências internas.
Avançando na sua recuperação, o zagueiro Felipe Melo participou de todo o treino do elenco e está liberado pelo departamento médico. Ele seguirá aos cuidados da preparação física na transição e segue como desfalque na zaga palmeirense. Além disso, o zagueiro do sub-20 Renan, que também atua como lateral-esquerdo na base, trabalhou neste sábado com o elenco profissional.Antes do início das atividades nesta manhã, o elenco assistiu a uma apresentação de Anderson Barros, diretor de futebol, sobre as mudanças no regulamento da Libertadores, que reinicia na próxima semana. O Palmeiras embarca ainda neste domingo para a Bolívia, onde enfrentará o Bolívar, na quarta-feira.
Após isso, o técnico Luxemburgo comandou um treino tático no gramado sintético e esboçou uma provável escalação titular, que pode ter: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Viña; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Ramires) e Zé Rafael; Lucas Lima, Wesley (Gabriel Veron) e Willian.
O treinador ainda ajustou a marcação e ensaiou jogadas de transição ofensiva e defensiva, entre outras. Por fim, parte do grupo complementou o trabalho com um treino técnico em campo reduzido, enquanto outros atletas praticaram cobranças de falta.

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