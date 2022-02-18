Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Santo André; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Santo André, no sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira fez os ajustes finais em seu planejamento e, como de costume, não revelou o time titular, que pode novamente ter uma formação alternativa em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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No gramado, a comissão do técnico português comandou trabalhos táticos. No primeiro deles, em um octógono posicionado por fitas, dois times aprimoraram saídas de bola, movimentações e transições, entre outros fundamentos. Um time atacava para uma meta normal com um goleiro, enquanto o outro tinha como intuito chegar a dois gols nas extremidades sem arqueiro.

Na sequência, a provável equipe titular foi separada para ajustes finos, enquanto o restante do elenco aperfeiçoou finalizações.Embora não tenha dado pistas da equipe titular, Abel pode novamente poupar seus titulares neste sábado, já que na próxima quarta-feira inicia a disputa do título da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Dessa forma, uma provável escalação seria a mesma que venceu a Ferroviária: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Jailson, Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Verdão é o único invicto e o atual líder do Grupo C do torneio estadual com 13 pontos, decorrentes de quatro vitórias (Ponte Preta, Água Santa, Novorizontino e Ferroviária) e um empate (São Bernardo).