Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Chelsea na final do Mundial; veja provável time

O Palmeiras realizou na noite desta sexta-feira (horário local) seu último treino de olho na final do Mundial de Clubes. O elenco alviverde fez o reconhecimento de gramado no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e realizou atividades técnicas e táticas antes da decisão com o Chelsea-ING, neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília).TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em campo reduzido, os jogadores fizeram um trabalho de marcação, troca de passes e posse de bola. Depois, dividido em times, o elenco ajustou o posicionamento e praticou cobranças de bola parada. O técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez ainda concederam entrevista coletiva à imprensa.

Mais uma vez, o treinador português não revelou o time que entra em campo, mas ele deve ser o mesmo que venceu o Al Ahly-EGI, na última terça-feira. A provável equipe titular é: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e Rony.

Vencedor do Torneio Internacional de Clubes Campeões em 1951 e vice-campeão da Copa Intercontinental em 1999, o Palmeiras disputa sua terceira decisão de título mundial, a primeira da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, competição da qual participa pela segunda vez – a primeira foi em 2021 (edição 2020), quando terminou na quarta posição.

O Alviverde, inclusive, é o único clube brasileiro a chegar à decisão nos três formatos de mundiais já realizados: 1951 (organizado pela CBD, antiga CBF, e chancelado pela FIFA), 1999 (organizado pela UEFA e CONMEBOL, chancelado pela FIFA) e 2021 (organizado pela FIFA).