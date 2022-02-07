Palmeiras finaliza preparação para a semifinal do Mundial; confira provável escalação

O Palmeiras realizou na tarde desta segunda-feira seu último treino e o reconhecimento de gramado no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, palco da estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O Verdão enfrentará na semifinal o Al Ahly, do Egito, nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília, 20h30 no horário local).TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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A atividade teve início ainda no vestiário com um vídeo tático exibido aos jogadores. O treino teve ao todo uma hora de duração; começou com um trabalho técnico de posse de bola com toques limitados e terminou com um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Depois, o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez concederam entrevista coletiva à imprensa no local.

O lateral-esquerdo Piquerez e o goleiro Mateus, que chegaram a Abu Dhabi nesta madrugada, foram as principais novidades e treinaram junto ao grupo. O primeiro recuperou-se da Covid-19 e o segundo foi inscrito no lugar do goleiro Vinicius, que testou positivo na chegada ao país e está em isolamento.

Um provável Palmeiras para enfrentar o Al Ahly é: Weverton; Luan, Gómez e Murilo (Piquerez); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e Rony.

A outra semifinal do Mundial de Clubes será disputada entre o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Chelsea, da Inglaterra, na quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília). O vencedor irá para a decisão, marcada para sábado, às 13h30.