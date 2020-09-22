Palmeiras Feminino: Juliana Passari fará cirurgia no joelho direito

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O Palmeiras divulgou nesta terça-feira (22) que a meio de campo Juliana Passari sofreu um entorse no joelho direito na última partida contra o São José, no dia 12 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro A1.

Segundo o clube, Passari está realizando fisioterapia para esfriar o processo inflamatório. Ela deve passar por uma cirurgia em seis semanas.O tempo fora dos gramados será de aproximadamente oito meses. A atleta terá todo acompanhamento do Departamento Médico do clube.