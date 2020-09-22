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Palmeiras Feminino: Juliana Passari fará cirurgia no joelho direito

Atleta se machucou no início da partida contra o São José, na última rodada do Campeonato Brasileiro A1. Previsão é a de que ela fique fora por até oito meses...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:00
Crédito: Divulgação/Instagram
O Palmeiras divulgou nesta terça-feira (22) que a meio de campo Juliana Passari sofreu um entorse no joelho direito na última partida contra o São José, no dia 12 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro A1.
Segundo o clube, Passari está realizando fisioterapia para esfriar o processo inflamatório. Ela deve passar por uma cirurgia em seis semanas.O tempo fora dos gramados será de aproximadamente oito meses. A atleta terá todo acompanhamento do Departamento Médico do clube.
Juliana havia acabado de retornar aos gramados. Ela sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior. A meia ficou fora dos gramados por mais de seis meses e retornou aos treinamentos junto com as atletas após a pausa da pandemia.

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