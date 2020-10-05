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futebol

Palmeiras Feminino é derrotado por 3 a 1 pelo Inter no Allianz Parque

Com o revés, as palestrinas deixaram escapar uma invencibilidade de nove jogos
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Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 17:50
Crédito: Ottilia, jogadora do Palmeiras, no jogo contra o Internacional (Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Na tarde desta segunda-feira (5), o time feminino do Palmeiras recebeu o Internacional no Allianz Parque e perdeu por 3 a 1. O jogo foi válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e as meninas perderam uma invencibilidade de nove jogos na competição.
O Internacional foi melhor durante toda a partida e abriu o placar logo no começo do confronto. Djenifer, de falta, começou a desenhar a vitória do Colorado, que está invicto como visitante no Brasileirão A1.
O segundo tempo começou com a saída da Ottilia e entrada da Vitória, que equilibrou a lateral do time alviverde com a Isabella. O Palmeiras sentiu muita falta dos seus desfalques: Ary Borges, Bianca Gomes e Thais Ferreira.
Apesar do início melhor, as Palestrinas levaram dois gols em pouco tempo, ambos após erros da goleira Vivi. Belinha e Jheniffer ampliaram. O Palmeiras marcou o único gol da partida com a Rosana, que aplicou a lei do ex. O gol saiu após um chute da Isabella que pegou na trave e sobrou para a camisa 11, que finalizou.
O Palmeiras volta a campo domingo (11), contra o Flamengo no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida é às 15h30. O Verdão tem 24 pontos.

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