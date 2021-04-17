Palmeiras feminino acerta empréstimo de jogadora da Seleção Brasileira

O time feminino do Palmeiras acertou, por empréstimo, com a zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira. A jogadora teve que ficar no Brasil devido à pandemia, não podendo voltar para o seu time, o Changchun Dazhong, da China, no atual momento. Ela é um dos grandes nomes da “Era Pia”.>> ATUAÇÕES: Scarpa falha em gol do Palmeiras e é o pior em derrota no clássico