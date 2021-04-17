Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras feminino acerta empréstimo de jogadora da Seleção Brasileira

Atleta não pode retornar para o seu time na China devido à pandemia da Covid-19 e fica inicialmente até o fim de junho
...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 14:25
Crédito: Sam Robles/CBF
O time feminino do Palmeiras acertou, por empréstimo, com a zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira. A jogadora teve que ficar no Brasil devido à pandemia, não podendo voltar para o seu time, o Changchun Dazhong, da China, no atual momento. Ela é um dos grandes nomes da “Era Pia”.>> ATUAÇÕES: Scarpa falha em gol do Palmeiras e é o pior em derrota no clássico
Rafaelle fica no Verdão até o dia 30/06, inicialmente. Recentemente, Bia Zaneratto, jogadora do Palmeiras e também da Seleção, já havia comentado, em tom de brincadeira, sobre a vinda dela ao time alviverde em um post da zagueira no Instagram:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados