Palmeiras feminino acerta empréstimo de jogadora da Seleção Brasileira

O time feminino do Palmeiras acertou, por empréstimo, com a zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira. A jogadora teve que ficar no Brasil devido à pandemia, não podendo voltar para o seu time, o Changchun Dazhong, da China, no atual momento. Ela é um dos grandes nomes da “Era Pia”.>> ATUAÇÕES: Scarpa falha em gol do Palmeiras e é o pior em derrota no clássico
Rafaelle fica no Verdão até o dia 30/06, inicialmente. Recentemente, Bia Zaneratto, jogadora do Palmeiras e também da Seleção, já havia comentado, em tom de brincadeira, sobre a vinda dela ao time alviverde em um post da zagueira no Instagram: