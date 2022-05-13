Palmeiras fecha primeiro trimestre de 2022 com superávit de R$ 32 milhões

O Palmeiras divulgou seu balancete do mês de março de 2022 e mostrou que registrou um superávit significativo para o primeiro trimestre do ano. Entre receitas e despesas, o Verdão ficou com um resultado positivo de R$ 32,5 milhões no período, quantia bastante superior ao que havia orçado para esses três primeiros meses.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Esse superávit foi impulsionado principalmente pelas receitas de premiações (R$ 26 milhões) e de negociação de jogadores (R$ 76 milhões). Além de publicidade e patrocínio (R$ 36 milhões).

Somando todos esses itens de receita, o Palmeiras somou R$ 217,5 milhões em arrecadação nesses primeiros meses de 2022. O clube havia orçado receber R$ 160,3 milhões no período, mas acabou arrecadando mais de R$ 57 milhões acima da expectativa.Em termos de despesas, o Verdão acumulou R$ 184,9 milhões, o que também ficou acima do orçado inicialmente, que foi R$ 166,6 milhões, ou seja, R$ 18,3 milhões a mais do que o previsto.

Ainda assim, as receitas alcançadas nesse primeiro trimestre abateram todas essas despesas, o que gerou o resultado positivo de R$ 32,5 milhões. Para se ter uma ideia, o orçamento alviverde previa um déficit de R$ 6,637 milhões para os três primeiros meses do ano, ou seja, quase R$ 40 milhões a mais do que aquilo que foi orçado.

Confira os números citados acima para o primeiro trimestre de 2022:

Receitas: R$ 217,526 milhõesDespesas: R$ 184,965 milhõesSuperávit: R$ 32,561 milhões

O que previa o orçamentoReceitas: R$ 160,275 milhõesDespesas: R$ 166,642 milhõesDéficit: R$ 6,367 milhões