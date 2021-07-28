Palmeiras fecha mês de maio com lucro e apresenta R$ 67 milhões de superávit ao longo de 2021

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou na noite desta terça-feira o balancete do mês de maio. Com apenas uma abstenção e 15 votos a favor, o pleito disse respeito ao superávit apresentado no período, no valor de R$ 16,7 milhões.Ao longo do ano, nos meses já apresentados, há um superávit de R$ 67,3 milhões. Os ganhos com jogos e avanços na Libertadores ajudaram nesses valores. Mesmo diante dos números positivos, há no clube um receio considerável pela falta de público no estádio e com os efeitos da pandemia.