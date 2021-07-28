AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras fecha mês de maio com lucro e apresenta R$ 67 milhões de superávit ao longo de 2021
futebol

Palmeiras fecha mês de maio com lucro e apresenta R$ 67 milhões de superávit ao longo de 2021

Ao longo do ano, nos meses já apresentados, há um superávit de R$ 67,3 milhões
...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:44
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou na noite desta terça-feira o balancete do mês de maio. Com apenas uma abstenção e 15 votos a favor, o pleito disse respeito ao superávit apresentado no período, no valor de R$ 16,7 milhões.Ao longo do ano, nos meses já apresentados, há um superávit de R$ 67,3 milhões. Os ganhos com jogos e avanços na Libertadores ajudaram nesses valores. Mesmo diante dos números positivos, há no clube um receio considerável pela falta de público no estádio e com os efeitos da pandemia.
Lidando com mais um ano atípico, sem receitas de bilheteria, com estádio vazio e com uma consequente queda em todos os ganhos do programa Avanti, o clube ainda se mantém de olho no resultado de 2020, com R$ 151 milhões de déficit, e busca resultados muito melhores no final deste semestre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Roupas sem passar
Grama do vizinho esconde as mesmas imperfeições que a nossa
Imagem de destaque
Vorcaro: o povo não quer justiça, quer fofoca
IPVA
Projeto que deixa IPVA mais barato pode colocar R$ 66 mil no seu bolso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados