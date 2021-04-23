Palmeiras fecha Lista A do Paulista e não pode mais inscrever reforços na primeira fase

O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (23), a inscrição de Pedro Bicalho na Lista A da equipe para o Campeonato Paulista. Com isso, todas as 26 vagas disponíveis estão ocupadas e possíveis contratações do clube para a temporada não poderão atuar na primeira fase do estadual. >> Perfil mostra fusões inusitadas entre escudos do futebol; veja as montagens com seu clube

As inscrições na Lista A para a competição podem ser realizadas até a data que antecede a 10ª rodada do Paulistão, que, no caso, corresponde ao dia 30 de abril. Deste modo, o clube, devido à indefinição acerca das negociações por reforços, optou por inscrever o volante de 20 anos que, apesar de pertencer às categorias de base do clube, não cumpre os requisitos para integrar a Lista B.Sendo assim, se o Verdão acertar a chegada de novos atletas, estes só poderão fazer parte do elenco que disputa o estadual a partir de um possível mata-mata, pois, ao passar de fase, os times podem realizar até quatro alterações na lista principal. Existe, porém, uma exceção: caso algum jogador sofra uma lesão e, por isso, fique impossibilitado de prosseguir na competição, o clube pode, até o fim da primeira fase, substitui-lo.