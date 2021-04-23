Palmeiras fecha Lista A do Paulista e não pode mais inscrever reforços na primeira fase

O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (23), a inscrição de Pedro Bicalho na Lista A da equipe para o Campeonato Paulista. Com isso, todas as 26 vagas disponíveis estão ocupadas e possíveis contratações do clube para a temporada não poderão atuar na primeira fase do estadual. >> Perfil mostra fusões inusitadas entre escudos do futebol; veja as montagens com seu clube
As inscrições na Lista A para a competição podem ser realizadas até a data que antecede a 10ª rodada do Paulistão, que, no caso, corresponde ao dia 30 de abril. Deste modo, o clube, devido à indefinição acerca das negociações por reforços, optou por inscrever o volante de 20 anos que, apesar de pertencer às categorias de base do clube, não cumpre os requisitos para integrar a Lista B.Sendo assim, se o Verdão acertar a chegada de novos atletas, estes só poderão fazer parte do elenco que disputa o estadual a partir de um possível mata-mata, pois, ao passar de fase, os times podem realizar até quatro alterações na lista principal. Existe, porém, uma exceção: caso algum jogador sofra uma lesão e, por isso, fique impossibilitado de prosseguir na competição, o clube pode, até o fim da primeira fase, substitui-lo.
Com Pedro Bicalho à disposição, o Palmeiras entra em campo pelo Paulistão nesta sexta-feira, contra o Guarani, às 20h (horário de Brasília), no Brinco de Ouro.Confira a lista A do Palmeiras para o Paulistão 2021:
1- Alan Empereur2- Benjamin Kuscevic3- Breno Lopes4- Danilo Barbosa5- Felipe Melo6- Gustavo Scarpa7- Gustavo Gómez8- Jailson9- Zé Rafael10- Luan11- Lucas Lima12- Luiz Adriano13- Marcos Rocha14- Matías Viña15- Mayke16- Newton17- Patrick de Paula18- Pedro Bicalho19- Rafael Elias20- Raphael Veiga21- Rony22- Victor Luís23- Vinicius Silvestre24- Wesley25- Weverton26- Willian Bigode