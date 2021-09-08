Palmeiras faz treino tático pensando em jogo contra Flamengo

Veja a tabela completa do Brasileirão- Estas duas semanas sem jogos serviram como uma intertemporada e está sendo um período a se comemorar no nosso calendário. Qualquer semana cheia é algo proveitoso, ainda mais uma paralisação de 14 dias. Conseguimos restabelecer o grupo fisicamente e colocar todos os jogadores à disposição da comissão técnica. Também fizemos treinos aquisitivos de ordem física, para que os atletas se recondicionem e ganhem bagagem para suportar o restante da temporada. Então, foi de extremo valor, pois conseguimos desenvolver o grupo em todos os âmbitos, técnico e tático com o Abel, e fisicamente e emocionalmente nem se fala - explicou Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube.