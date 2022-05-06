Palmeiras faz treino tático e técnico de olho no duelo com o Fluminense pelo Brasileirão

O Palmeiras deu sequência na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, à preparação para o duelo com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o treinador português repita a escalação titular que enfrentou o Independiente Petrolero.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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No campo, a comissão de Abel Ferreira comandou uma atividade técnica-tática com duas equipes: enquanto uma teve como objetivo um gol normal, a outra tinha duas metas para escolher e alcançar. As ênfases foram transições, movimentações, marcações e construções de jogadas. Tudo em busca da segunda vitória no Brasileirão.

Logo na sequência, os jogadores fizeram trabalho específico por posições: os zagueiros, por exemplo, fizeram rebatidas e saídas de bolas, ao passo que os meias aprimoraram movimentos e lançamentos e os atacantes aperfeiçoaram dribles de corpo e finalizações. Na parte final, alguns atletas treinaram faltas e pênaltis.Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Para o jogo contra o Fluminense, a tendência é que Abel Ferreira repita a escalação titular que venceu o Independiente Petrolero, na altitude de Sucre, na Bolívia. Dessa forma, o time alternativo encararia a Juazeirense, no meio da próxima semana, em Londrina.

- importante sempre ganhar na Libertadores porque leva a vantagem de definir em casa. Sobre o Fluminense, vai ser um jogo difícil. Sabemos que eles têm um elenco forte, jogadores de experiência. Jogamos em casa e vamos tentar repetir o que temos feito na Libertadores. Nosso time em cada jogo tem um plano e temos de segui-lo para buscar sempre a vitória - declarou Gustavo Gómez em entrevista para a TV Palmeiras.

O Verdão volta a trabalhar neste sábado (07), às 10h, para encerrar a preparação para o duelo pela quinta rodada do Brasileirão-2022. O Alviverde soma cinco pontos no torneio nacional, com uma vitória, dois empates e uma derrota, ocupando a 11ª posição na tabela.