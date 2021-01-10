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Palmeiras faz treino físico no Recife antes de retornar para São Paulo

Jogadores fizeram uma leve atividade na academia do hotel onde o clube está hospedado
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LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 14:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 14:00

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Horas depois de ter vencido o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão 2020, o elenco do Palmeiras retomou aos treinos e trabalhou na manhã deste domingo (10), no hotel em que a equipe está hospedada, em Recife.
Divididos em dois grupos, alguns atletas fizeram exercícios como liberação miofascial e 'core', trabalho nas regiões abdominal e lombar, e atividades de força, com foco nos membros superiores.Já o outro grupo realizou um trabalho na piscina para movimentações regenerativas e de recuperação muscular.Desgastados pela partida, os titulares que atuaram na vitória sobre o Leão fizeram exercícios de recuperação com botas pneumáticas, banheira de gelo e massagem.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport
Na Academia de Futebol, em São Paulo, Marcos Rocha, Gómez, Matías Viña e Luiz Adriano, poupados do compromisso no Recife, participaram de atividades comandadas pelo auxiliar Andrey Lopes, o Cebola.
O Palmeiras retorna para São Paulo nesta tarde e se reapresenta na segunda-feira (11), para fazer o único treino antes de encarar o River Plate, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores 2020.

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