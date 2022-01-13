Palmeiras faz treino coletivo de uma hora na segunda atividade do dia

O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e realizou atividades táticas em preparação para a temporada de 2022. Foi o segundo trabalho do dia, já que pela manhã um grupo de nove jogadores fizeram um treino de finalizações. Foi o nono dia de pré-temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na atividade, o elenco foi dividido em dois times para um coletivo de cerca de uma hora utilizando todo o gramado. O técnico Abel Ferreira e seus assistentes fizeram intervenções e orientaram posicionamento e movimentações, entre outros aspectos do jogo.

Assim como pela manhã, o goleiro Weverton e o meio-campista Gabriel Menino treinaram com o elenco após se recuperarem da Covid-19. Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha foi ausência da atividade, pois testou positivo nos exames diários realizados pelo clube.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Os jogadores permanecem e dormem no centro de excelência nesta noite – a equipe volta a treinar nesta sexta-feira, às 9h30, na Academia de Futebol. A estreia na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista.