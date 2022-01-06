Palmeiras faz segundo período de treinos, e Mayke projeta temporada: 'Vamos fazer de tudo por mais títulos'

Após ter feito movimentações físicas e técnicas pela manhã, o elenco Palmeiras completou a quinta-feira de dois períodos na Academia de Futebol com uma atividade no gramado comandada pela comissão técnica de Abel Ferreira. O lateral-direito Mayke projetou a temporada 2022 em entrevista ao clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Depois de exercícios de ativação muscular e mobilidade articular na parte interna do centro de excelência, os jogadores foram a campo e, divididos em dois times, participaram de um trabalho técnico em dimensões reduzidas do campo. Os atletas foram cobrados pela comissão técnica alviverde para imprimirem intensidade tanto nas transições quanto na marcação.

Um dos destaques da final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, o lateral-direito Mayke relembrou os momentos de superação para estar apto para a decisão após ter feito uma cirurgia no joelho. Ele falou com a TV oficial do clube na tarde desta quinta-feira durante a pré-temporada.

- Só tenho de agradecer a Deus, ao staff do clube que me ajudou demais e à minha família que sempre esteve me apoiando e me ajudando nos momentos bons e ruins. Vim de uma cirurgia, voltei aos gramados, fiz só dois jogos e fui para a final da Libertadores. É um jogo muito importante para a minha carreira, pois saí com sentimento de dever cumprido - disse Mayke antes de completar:

- Esperava um jogo muito difícil. Entrar em uma final de Libertadores é um compromisso muito grande, ainda mais vestindo a camisa do Palmeiras. Assim que acabou fui direto a minha família que estava no estádio. Agradecer mesmo pelo sentimento de dever cumprido.O lateral também externou as projeções para a temporada 2022, que terá início para o Verdão no dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, pelo Paulistão, mas que dará ao time a oportunidade de buscar mais títulos como o Mundial, a Recopa, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Libertadores.

- Fizemos uma excelente temporada passada, mas como todos aqui sabem, já passou e agora é ir atrás dos nossos objetivos neste ano. Fazer de tudo por mais títulos. Tenho certeza de que vamos nos empenhar ao máximo dentro de campo e tenho certeza que vai dar tudo certo e, no final, recompensar a torcida e nossa família, porque eles merecem - concluiu o palmeirense.

Nesta quinta, o desfalque foi o atacante Deyverson, diagnosticado com Covid-19 por conta dos exames de rotina realizados pelo Núcleo de Saúde e Performance. Antes dele, Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Rafael Navarro também tiveram resultado positivo para o vírus.

O elenco palestrino treina nesta sexta-feira, novamente em dois períodos, às 10h e às 17h, permanecendo na Academia para almoçar e descansar entre os trabalhos. No domingo, haverá um jogo-treino contra o Pouso Alegre, às 16h30.