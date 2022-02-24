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futebol

Palmeiras faz proposta por Pedro, mas Flamengo barra negociação

Atacante avaliaria a mudança de clube, mas conversas não avançaram, já que o Rubro-Negro se recusa a ceder o jogador para um rival. Verdão não deve dar sequência...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 14:41
Em busca do tão sonhado camisa 9, o Palmeiras foi atrás de um dos mais desejados centroavantes do futebol nacional: Pedro. Acontece que ele hoje defende o Flamengo, que rejeitou imediatamente a tentativa alviverde. Com isso, dificilmente a negociação terá sequência e o atacante ficará na Gávea.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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A informação, divulgada primeiramente pela GOAL, foi confirmada pelo LANCE!, que apurou que Pedro e seu estafe avaliariam a mudança caso o Rubro-Negro aceitasse a proposta palmeirense, cujos valores e modelo não foram revelados à reportagem. A posição do Fla é de não negociar com um rival.
Vale destacar que o Verdão e o estafe de Pedro não chegaram a conversar sobre valores e nenhuma proposta financeira foi apresentada para o jogador. A sinalização positiva se deu pela possibilidade de mudança para o Allianz.
Dessa forma, a tentativa do Palmeiras não avançou e acabou esbarrando nessa negativa flamenguista. Com isso, a diretoria do clube paulista não deve dar sequência nessa busca por Pedro, que tende a ficar no Rio de Janeiro.
No Flamengo desde 2020, o atacante Pedro é bem avaliado internamente e conta com ótimos números, mas jamais se firmou como titular da equipe - seja com Jorge Jesus, Dome Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Em 2022, sob o comando de Paulo Sousa, o centroavante tem ganhado mais minutos ao lado de Gabi, e já marcou três gols em cinco jogos, sendo quatro como titular.
Após atuar por empréstimo em 2020, Pedro foi comprado pelo Flamengo, em janeiro de 2021. O clube pagou R$ 102 milhões pelos direitos econômicos do atacante, que assinou contrato até dezembro de 2025. Em 105 jogos pelo Rubro-Negro, são 44 gols e 10 assistências do camisa 21.
Enquanto isso, o Verdão segue sem o sonhado centroavante, cobrado por Abel Ferreira desde o início da temporada 2021 e reclamado diariamente pela torcida, que se mostra insatisfeita com o começo da gestão Leila Pereira.
Crédito: PalmeirastentoucontratarPedro,masFlamengobarrouqualquernegociação(Foto:MarceloCortes

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