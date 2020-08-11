Palmeiras faz promoção do plano Avanti Verde com cupom de desconto

Crédito: Marcello Fim/O Fotográfico

A partir desta terça-feira (11), o torcedor palmeirense tem à disposição uma promoção para quem aderir ao plano Avanti Verde na modalidade anual. Ele pagará o equivalente a oito meses e receberá um cupom para utilizar no site da Palmeiras Store.

O plano Verde custa R$ 9,99 por mês ou R$ 119,88 por ano. Com a promoção, o torcedor poderá fazer a adesão por R$ 80 e receberá exatamente o mesmo valor em forma de cupom de desconto para consumir na loja online. A promoção é válida para torcedores de qualquer cidade do Brasil e também não prevê taxa de adesão, uma vez que o cartão de identificação agora é digital.

A iniciativa busca ampliar a base de sócios-torcedores no plano Avanti Verde, ideal para os palmeirenses que estão mais distantes de São Paulo, mas querem se manter próximos do Verdão. Além disso, a promoção reforça o benefício de transformar as mensalidades pagas em créditos para o sócio Avanti adimplente.

O cupom de R$ 80 no site da Palmeiras Store possibilitará que o torcedor adquira as camisas Palmeiras Puma modelos I e II 20/21 e Palmeiras Puma I 20/21 Feminina e Infantil por R$ 169,90, um desconto de 32% em relação ao preço normal, e com frete grátis. A disponibilidade dos produtos, no entanto, depende do estoque da loja.

A adesão ao Avanti Verde também permitirá ao sócio-torcedor obter descontos em diversos produtos e serviços parceiros, como em todos cursos da FAM, as redes de farmácias Panvel, Drogaria São Paulo e Pacheco, e muitos outros.