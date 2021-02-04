Palmeiras faz primeiro treino no Qatar e inicia preparação para enfrentar Tigres

Concentrado no Qatar e visando o confronto contra o Tigres, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Palmeiras realizou a primeira sessão de treinamentos desde que chegou em Doha, fazendo uma atividade pouco usual.

Abel Ferreira e sua comissão técnica propuseram um treino diferente. Os atletas jogaram uma espécie de rúgbi, no qual podiam dar apenas três passos e, com as mãos, deveriam passar a bola para um companheiro. O arremate para o gol só poderia ser feito de cabeça, após um lançamento pelo alto. Na sequência, foi feita uma pequena alteração: os jogadores tinham que passar através de chutes com a bola suspensa.Posteriormente, os titulares contra o Botafogo, na última terça-feira (02), fizeram trabalhos de complemento físico e foram liberados. Os jogadores restantes realizaram treinamentos técnicos com dimensões reduzidas e mini-metas. Partes das atividades contaram com a presença de Wesley, que está em transição física após meses sem jogar devido a uma fratura no joelho.