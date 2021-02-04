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Palmeiras faz primeiro treino no Qatar e inicia preparação para enfrentar Tigres

Verdão, em Doha, realizou uma sessão de treinamentos pouco usual, com uma atividade nova que se assemelha ao rúgbi, pensando na semifinal do Mundial de Clubes
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LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 17:42

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:42

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Concentrado no Qatar e visando o confronto contra o Tigres, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Palmeiras realizou a primeira sessão de treinamentos desde que chegou em Doha, fazendo uma atividade pouco usual.
Abel Ferreira e sua comissão técnica propuseram um treino diferente. Os atletas jogaram uma espécie de rúgbi, no qual podiam dar apenas três passos e, com as mãos, deveriam passar a bola para um companheiro. O arremate para o gol só poderia ser feito de cabeça, após um lançamento pelo alto. Na sequência, foi feita uma pequena alteração: os jogadores tinham que passar através de chutes com a bola suspensa.Posteriormente, os titulares contra o Botafogo, na última terça-feira (02), fizeram trabalhos de complemento físico e foram liberados. Os jogadores restantes realizaram treinamentos técnicos com dimensões reduzidas e mini-metas. Partes das atividades contaram com a presença de Wesley, que está em transição física após meses sem jogar devido a uma fratura no joelho.
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Os goleiros do Verdão, separados, fizeram trabalhos específicos com os preparadores.
O Palmeiras entra em campo pelo Mundial de Clubes no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o Tigres, do México.

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