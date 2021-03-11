Palmeiras faz ótimo primeiro tempo e goleia o São Caetano em rodada atrasada do Paulistão

Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Paulista 2021, o Palmeiras superou o São Caetano no Allianz Parque, por 3 a 0, com gols de Tony (contra), Breno Lopes e Lucas Lima. O próximo compromisso dos campeões da Copa do Brasil é domingo (14), em casa, contra a Ferroviária, às 16h. No mesmo horário, o São Caetano recebe o Corinthians.

Veja 25 jogadores sul-americanos com contrato terminando na Europa

O Verdão conquista sua primeira vitória no estadual e fica com quatro pontos, atrás de Ituano e Red Bull Bragantino no Grupo C, com um jogo a menos. Já o Azulão, além de seguir sem balançar as redes no Paulistão, continua sem vitórias e amarga a última posição do Grupo D, com um ponto.

INÍCIO FORTE DO VERDÃO

O Palmeiras começou pressionando o São Caetano e com alto volume ofensivo. Com menos de 5 minutos, Breno Lopes (duas vezes) e Danilo finalizaram com perigo contra a meta de Luiz.

O gol palmeirense não demorou a sair. Aos 11 minutos, o Verdão cobrou escanteio curto. A bola rodou de um lado para o outro, abrindo a defesa visitante. Lucas Lima achou Empereur pela esquerda. Ele avançou e cruzou forte na área. A bola desviou em Tony e entrou.

ROLO COMPRESSOR ALVIVERDE

O São Caetano, que não conseguia sair ao ataque, teve boa chance em bola parada. Da entrada da área, Charles soltou uma bomba em cobrança de falta. A bola não teve muita direção, mesmo assim, Vinicius Silvestre fez boa defesa.

Depois desse lance, a situação do Azulão desandou. Aos 36, Lucas Lima recebeu na entrada da área. O camisa 20 enfiou para Breno Lopes pela direita. O atacante chegou chutando e estufou as redes.

O Verdão não abaixou a cabeça e chegou ao terceiro tento. Gustavo Scarpa cobrou escanteio na entrada da área. Lucas Lima pegou de primeira. A bola veio em cima do goleiro Luiz, que se atrapalhou e deixou a bola escapar, sofrendo um digno frango.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021AZULÃO SEM RESPOSTAS

Na volta do intervalo, o São Caetano seguia se defendendo em bloco baixo, atraindo os palmeirenses ao ataque. Assim como na primeira etapa, o Palmeiras teve duas chegadas perigosas com menos de 5 minutos.

Com ampla vantagem e controle da partida, o Verdão desacelerou o ritmo do jogo e optou pelos passes curtos. João Martins, auxiliar que substituí Abel Ferreira, teve a chance de rodar o elenco e colocar outros jovens ao decorrer do segundo tempo.

QUASE MAIS UM

Nos minutos finais da partida, Gabriel Menino cruzou na área, a bola foi desviada por Mayke, e Giovani apareceu na segunda trave finalizando para marcar. O bandeira invalidou o lance, que teve verificação do VAR.

O São Caetano, mesmo com as alterações de Wilson Júnior, não esboçou qualquer tipo de reação e saiu do Allianz Parque derrotado por 3 a 0.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 3 X 0 SÃO CAETANO - CAMPEONATO PAULISTA

Data: 11 de Março de 2021Horário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Thiago Duarte PeixotoAssistentes: Anderson José de Moraes e Alex AlexandrinoVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Marco Antonio de Andrade Motta Junior e Gilberto Corrale

Cartões amarelos: Caetano, Luiz (São Caetano)Cartão vermelho:

GOLS: 1-0 Tony, contra (11'/1T); 2-0 Breno Lopes (36'/1T); 3-0 Lucas Lima (40'/1T)

PALMEIRASVinicius Silvestre; Mayke, Empereur, Kuscevic, Esteves (Victor Luis, 32'/2T); Danilo (Fabinho, 14'/2T), Patrick de Paula, Lucas Lima (Giovani, 32'/2T), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa (Wesley, 25'/2T); Breno Lopes (Gabriel Silva, 25'/2T),. Técnico: João Martins