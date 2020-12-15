Palmeiras faz jogo do ano para chegar à oitava semifinal de Libertadores da história

Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras

15 de dezembro de 2020. Não fosse a pausa de mais de três meses por conta da pandemia da Covid-19, o Palmeiras provavelmente estaria de férias, ou se preparando para a final do Mundial de Clubes, caso tivesse conquistado a Libertadores. No entanto, nesta terça-feira (15), o Verdão fará sua partida mais decisiva da atual temporada.

No Allianz Parque, o Verdão recebe o Libertad, do Paraguai, em busca da sua terceira semifinal de Libertadores neste século. Um dos clubes brasileiros com mais tradição e participações no torneio continental, o Alviverde entra em campo às 21h30 (de Brasília) para manter vivo o sonho do bicampeonato.

Na história, o maior campeão do Brasil já chegou às semifinais da Libertadores em sete oportunidades: 2018, 2001, 2000, 1999, 1971, 1968 e 1961. Em quatro delas, a equipe avançou para a grande decisão, sendo campeão em 99, e vice nas temporadas de 2000, 1968 e 1961 (1º brasileiro a chegar na final). >> Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORES E FAÇA SUA SIMULAÇÃO

Quando atua no Allianz Parque, o retrospecto do Verdão é favorável . Além dos 84% de aproveitamento, no único duelo de quartas de final de Libertadores que fez em seu estádio, o Palmeiras venceu o Colo-Colo-CHI por 2 a 0 e avançou para a semifinal da Liberta em 2018.

No ano passado, por conta de compromissos musicais na sua nova arena, o clube teve que sediar a partida de volta das quartas, diante do Grêmio, no Pacaembu. E com uma virada traumatizante do time gaúcho ainda no primeiro tempo, os então comandados por Luiz Felipe Scolari acabram eliminados da competição.Nesta terça-feira (15), mesmo sem a presença do seu torcedor, o Palmeiras só depende dele para figurar-se entre as quatro melhores equipes do continente sul-americano.