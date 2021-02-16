Palmeiras faz festa para comemorar a Libertadores com jogadores, comissão técnica e familiares

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O Palmeiras promoveu um evento na última segunda-feira (15) para comemorar a conquista da Libertadores de 2020. Em meio à pandemia, o clube alugou uma casa de shows e contou com a presença de jogadores, comissão técnica e familiares. Cerca de 250 pessoas estiveram presentes.

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O presidente Maurício Galiotte à TV Palmeiras que o evento seguiu todas as recomendações das autoridades sanitárias e contou com os cuidados protocolares:

- Estamos comemorando porque os jogadores merecem e estamos fazendo de maneira responsável e respeitando os protocolos - disse o mandatário.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo o Verdão, todos os convidados apresentaram testes negativos para Covid-19, realizados no fim de semana. Isso fez com que Jailson ficasse de fora da celebração. Segundo o Globo Esporte, um parente do goleiro testou positivo e ele acabou sendo ausência por precaução.