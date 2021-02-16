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Palmeiras faz festa para comemorar a Libertadores com jogadores, comissão técnica e familiares

Segundo o Verdão, as 250 pessoas que estiveram presentes tiveram que apresentar teste negativo de Covid-19...
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Publicado em 

16 fev 2021 às 07:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 07:00

Crédito: Reprodução
O Palmeiras promoveu um evento na última segunda-feira (15) para comemorar a conquista da Libertadores de 2020. Em meio à pandemia, o clube alugou uma casa de shows e contou com a presença de jogadores, comissão técnica e familiares. Cerca de 250 pessoas estiveram presentes.
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O presidente Maurício Galiotte à TV Palmeiras que o evento seguiu todas as recomendações das autoridades sanitárias e contou com os cuidados protocolares:
- Estamos comemorando porque os jogadores merecem e estamos fazendo de maneira responsável e respeitando os protocolos - disse o mandatário.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo o Verdão, todos os convidados apresentaram testes negativos para Covid-19, realizados no fim de semana. Isso fez com que Jailson ficasse de fora da celebração. Segundo o Globo Esporte, um parente do goleiro testou positivo e ele acabou sendo ausência por precaução.
O elenco palmeirense volta aos treinos na manhã desta terça-feira (16), às 10h, na Academia de Futebol e volta a campo diante do já rebaixado Coritiba na quarta-feira (17), fora de casa, às 19h15, em jogo atrasado pela 35ª rodada do Brasileirão.

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