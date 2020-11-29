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futebol

Palmeiras faz campanha em alusão ao Novembro Azul

Ação faz parte do programa de responsabilidade social do Verdão, o #PorUmFuturoMaisVerde
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Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 12:00
Crédito: Os jogadores usaram números acima de 45 nos uniformes para alertar sobre a importância de fazer o exame preventivo a partir desta idade (Divulgação
O Palmeiras, na partida deste sábado (28) contra o Athletico Paranaense, entrou em campo com uma numeração diferente: todos os jogadores vestiram camisas com números de 45 para cima, em alusão ao Novembro Azul.
A ação é fruto do programa de responsabilidade social do Verdão, o #PorUmFuturoMaisVerde, que visa tornar o clube mais ativo em relação às questões da sociedade. O Alviverde fez, também, outras ações, como a de conscientização ao câncer de mama, em outubro, e de arrecadação de brinquedos, no dia das crianças.
​Confira a tabela do BrasileirãoAlém disso, o maior campeão nacional fez posts em suas redes sociais, ao longo da partida, relacionados à campanha. Estas mensagens estiveram, também, presentes na transmissão da partida na TNT e foram muito comentadas nas redes sociais.
O Novembro Azul é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a doença já atingiu cerca de 65 mil brasileiros em 2020 e as chances de cura, quando diagnosticada no início, são de 90%.

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