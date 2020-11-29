Palmeiras faz campanha em alusão ao Novembro Azul

Crédito: Os jogadores usaram números acima de 45 nos uniformes para alertar sobre a importância de fazer o exame preventivo a partir desta idade (Divulgação

O Palmeiras, na partida deste sábado (28) contra o Athletico Paranaense, entrou em campo com uma numeração diferente: todos os jogadores vestiram camisas com números de 45 para cima, em alusão ao Novembro Azul.

A ação é fruto do programa de responsabilidade social do Verdão, o #PorUmFuturoMaisVerde, que visa tornar o clube mais ativo em relação às questões da sociedade. O Alviverde fez, também, outras ações, como a de conscientização ao câncer de mama, em outubro, e de arrecadação de brinquedos, no dia das crianças.

​Confira a tabela do BrasileirãoAlém disso, o maior campeão nacional fez posts em suas redes sociais, ao longo da partida, relacionados à campanha. Estas mensagens estiveram, também, presentes na transmissão da partida na TNT e foram muito comentadas nas redes sociais.