Palmeiras faz campanha em alusão ao Novembro Azul

O Palmeiras, na partida deste sábado (28) contra o Athletico Paranaense, entrou em campo com uma numeração diferente: todos os jogadores vestiram camisas com números de 45 para cima, em alusão ao Novembro Azul.
A ação é fruto do programa de responsabilidade social do Verdão, o #PorUmFuturoMaisVerde, que visa tornar o clube mais ativo em relação às questões da sociedade. O Alviverde fez, também, outras ações, como a de conscientização ao câncer de mama, em outubro, e de arrecadação de brinquedos, no dia das crianças.
Confira a tabela do BrasileirãoAlém disso, o maior campeão nacional fez posts em suas redes sociais, ao longo da partida, relacionados à campanha. Estas mensagens estiveram, também, presentes na transmissão da partida na TNT e foram muito comentadas nas redes sociais.
O Novembro Azul é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a doença já atingiu cerca de 65 mil brasileiros em 2020 e as chances de cura, quando diagnosticada no início, são de 90%.