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futebol

Palmeiras faz 10 a 1 no Sant German e avança na Copa do Brasil sub-17

Depois da goleada, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, os garotos do Verdão entregaram chuteiras, bolas e camisetas aos adversários, que vieram de Ji-Paraná-RO...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:32
A equipe sub-17 do Palmeiras bateu o Sant German, de Rondônia, por 10 a 1, em duelo disputado nesta quarta-feira, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, e garantiu lugar na próxima fase da Copa do Brasil da categoria. Depois da partida, as Crias palmeirenses presentearam os adversáriosGALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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Os gols alviverdes foram anotados por Luis Guilherme (duas vezes), Gilberto, Vitor André, Figueiredo, Luighi, Mateus Patolino, Cauê, Lucas Aguiar e um contra. Hiago, de pênalti, descontou para os rondonienses.
Essa foi a terceira maior goleada da história do Palmeiras na Copa do Brasil sub-17. O placar só não foi mais elástico do que as vitórias por 11 a 2 diante do Náutico-PE, em 2019, e por 10 a 0 sobre o Confiança-SE no ano passado.
Com o triunfo, o Verdão terá o Remo-PA como adversário na próxima fase (o time paraense eliminou o CRB-AL nos pênaltis). Os duelos estão previstos para os dias 4 e 11 de maio com mandos a serem definidos pela CBF em sorteio.
Algo que tem sido costume nesses jogos em que o Palmeiras enfrenta clubes de menor expressão na base, é a entrega de presentes por partes dos jovens palestrinos para os jogadores adversários. Nesta quarta-feira não foi diferente. Chuteiras, bolas e camisetas foram entregues aos garotos de Ji-Paraná, que também aproveitaram para tirar fotos com algumas das Crias da Academia.
O Alviverde volta a campo no próximo sábado, contra o Taubaté, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O sub-17 entrará em campo às 11h e, antes disso, às 9h, o sub-15 palmeirense abre a rodada dupla do fim de semana para a disputa do torneio estadual.
Crédito: AduplaVitorAndré(esq.eMateusPatolino(dir.)marcounagoleadadoPalmeiras(Foto:FabioMenotti/Palmeiras)

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