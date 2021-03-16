Palmeiras fará primeiro jogo do Paulistão fora do estado na história da competição

O Palmeiras terá de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o São Bento, a próxima quarta-feira (17), pelo Campeonato Paulista. A partida marcará a primeira vez que um jogo do torneio será realizado fora do estado de São Paulo.O Maior Campeão Nacional jogou a competição pela primeira vez há mais de um século, no dia 13 de maio de 1916, quando ainda era Palestra Itália, e, em sua estreia, empatou, em 1 a 1, com o Mackenzie. Desde então, o clube disputou 2492 confrontos, contabilizou 64% de aproveitamento e venceu o torneio 23 vezes, sendo a mais recente em 2020.Deste modo, a partida contra o São Bento será a primeira vez que uma equipe terá de sair de São Paulo para jogar pelo Paulistão. Este ocorrido se deve às medidas restritivas propostas pelo governo para tentar conter a pandemia e, com isso, o Campeonato Paulista não pode ocorrer no estado. Deste modo, a Federação Paulista de Futebol optou por mudar a sede do embate.Sendo assim, o Palmeiras terá de viajar para a capital mineira para enfrentar a equipe de Sorocaba, na próxima quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão.