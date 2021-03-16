Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras fará primeiro jogo do Paulistão fora do estado na história da competição
futebol

Palmeiras fará primeiro jogo do Paulistão fora do estado na história da competição

Verdão enfrentará o São Bento, na próxima quarta-feira (17), na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais
...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras terá de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o São Bento, a próxima quarta-feira (17), pelo Campeonato Paulista. A partida marcará a primeira vez que um jogo do torneio será realizado fora do estado de São Paulo.O Maior Campeão Nacional jogou a competição pela primeira vez há mais de um século, no dia 13 de maio de 1916, quando ainda era Palestra Itália, e, em sua estreia, empatou, em 1 a 1, com o Mackenzie. Desde então, o clube disputou 2492 confrontos, contabilizou 64% de aproveitamento e venceu o torneio 23 vezes, sendo a mais recente em 2020.Deste modo, a partida contra o São Bento será a primeira vez que uma equipe terá de sair de São Paulo para jogar pelo Paulistão. Este ocorrido se deve às medidas restritivas propostas pelo governo para tentar conter a pandemia e, com isso, o Campeonato Paulista não pode ocorrer no estado. Deste modo, a Federação Paulista de Futebol optou por mudar a sede do embate.Sendo assim, o Palmeiras terá de viajar para a capital mineira para enfrentar a equipe de Sorocaba, na próxima quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados