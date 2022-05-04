Palmeiras está perto de bater recorde do River Plate na Libertadores; confira outras marcas atingidas

O Palmeiras tem sido elevado a um patamar cada vez mais histórico diante dos feitos do time atual. Depois de golear novamente nesta edição da Libertadores, o Verdão agora mira um recorde River Plate na competição, que deve ser batido em breve dois jogos a fazer ainda. Trata-se do número de gols na fase de grupos do torneio, mas não é só, uma vez que a equipe bateu outras marcas na última terça.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos

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Até aqui, o Alviverde marcou 20 gols em quatro partidas, o que dá uma média de cinco tentos por duelo. Goleada sobre o Táchira (4 a 0 fora de casa), goleada sobre o Petrolero (8 a 1 em casa), vitória sobre o Emelec (3 a 1 fora) e goleada sobre o Petrolero (5 a 0 fora).

Dessa forma o Palmeiras está a apenas dois gols de bater o recorde do River Plate-ARG de número de tentos marcados em uma só fase de grupos da Libertadores. Em 2020, os argentinos marcaram 21 vezes em seis partidas, ou seja, o Verdão ainda tem dois jogos para superar esse número, ambos dentro de casa, no Allianz Parque, primeiro contra o Emelec-EQU, e depois contra o Táchira-VEN.Enquanto ainda não bate esse recorde, o Alviverde segue aumentando um outro recorde: o de vitórias consecutivas como visitante. Agora são 18 duelos sem derrotas (13 vitórias e cinco empates). Se levarmos em conta as duas finais em campo neutro (2020 e 2021), serão 20 partidas de invencibilidade fora de casa.

Além disso, Palmeiras registrou na última terça-feira o seu recorde de maior goleada fora de casa na história do clube na Libertadores e a maior vitória de um brasileiro jogando na Bolívia. Vale destacar que o time de Abel Ferreira enfrentou uma altitude de 2.800m em Sucre.

Mas as marcas não param por aí. O Verdão estabeleceu também seu recorde de invencibilidade na história da competição sul-americana: são 12 jogos seguidos sem derrota no maior torneio do continente. O último revés foi para o Defensa y Justicia, no Allianz Parque, pela fase de grupos da edição de 2021. Desde então são 9 vitórias e 3 empates.

Abel Ferreira, um dos grandes responsáveis por esses recordes, se tornou o segundo técnico com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores (16 triunfos em 21 jogos). O primeiro é Felipão, que tem 23 vitórias em 43 duelos no torneio. O português nunca foi derrotado fora de casa na competição. Em 12 jogos, incluindo as finais de 2020 e 2021 em campo neutro, são dez vitórias e dois empates.