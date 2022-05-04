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Palmeiras está perto de bater recorde do River Plate na Libertadores; confira outras marcas atingidas

Verdão está a dois gols de ser o clube com o maior número de gols em uma fase de grupos na história do torneio continental. São 20 gols em apenas quatro jogos até aqui...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 07:30
O Palmeiras tem sido elevado a um patamar cada vez mais histórico diante dos feitos do time atual. Depois de golear novamente nesta edição da Libertadores, o Verdão agora mira um recorde River Plate na competição, que deve ser batido em breve dois jogos a fazer ainda. Trata-se do número de gols na fase de grupos do torneio, mas não é só, uma vez que a equipe bateu outras marcas na última terça.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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Até aqui, o Alviverde marcou 20 gols em quatro partidas, o que dá uma média de cinco tentos por duelo. Goleada sobre o Táchira (4 a 0 fora de casa), goleada sobre o Petrolero (8 a 1 em casa), vitória sobre o Emelec (3 a 1 fora) e goleada sobre o Petrolero (5 a 0 fora).
Dessa forma o Palmeiras está a apenas dois gols de bater o recorde do River Plate-ARG de número de tentos marcados em uma só fase de grupos da Libertadores. Em 2020, os argentinos marcaram 21 vezes em seis partidas, ou seja, o Verdão ainda tem dois jogos para superar esse número, ambos dentro de casa, no Allianz Parque, primeiro contra o Emelec-EQU, e depois contra o Táchira-VEN.Enquanto ainda não bate esse recorde, o Alviverde segue aumentando um outro recorde: o de vitórias consecutivas como visitante. Agora são 18 duelos sem derrotas (13 vitórias e cinco empates). Se levarmos em conta as duas finais em campo neutro (2020 e 2021), serão 20 partidas de invencibilidade fora de casa.
Além disso, Palmeiras registrou na última terça-feira o seu recorde de maior goleada fora de casa na história do clube na Libertadores e a maior vitória de um brasileiro jogando na Bolívia. Vale destacar que o time de Abel Ferreira enfrentou uma altitude de 2.800m em Sucre.
Mas as marcas não param por aí. O Verdão estabeleceu também seu recorde de invencibilidade na história da competição sul-americana: são 12 jogos seguidos sem derrota no maior torneio do continente. O último revés foi para o Defensa y Justicia, no Allianz Parque, pela fase de grupos da edição de 2021. Desde então são 9 vitórias e 3 empates.
Abel Ferreira, um dos grandes responsáveis por esses recordes, se tornou o segundo técnico com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores (16 triunfos em 21 jogos). O primeiro é Felipão, que tem 23 vitórias em 43 duelos no torneio. O português nunca foi derrotado fora de casa na competição. Em 12 jogos, incluindo as finais de 2020 e 2021 em campo neutro, são dez vitórias e dois empates.
Crédito: PalmeirasseguefazendohistórianaCopaLibertadores(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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