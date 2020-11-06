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futebol

Palmeiras está invicto em casa no quarto mata-mata do ano

Verdão ainda não perdeu confrontos eliminatórios em casa. Foram três pelo Paulistão, além da vitória sobre o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 11:00
Crédito: Twitter/Copa do Brasil
O Palmeiras está invicto jogando no Allianz Parque em partidas mata-mata no ano. O jogo da última quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, vencido por 1 a 0, foi o quarto confronto eliminatório disputado em 2020.
No Paulistão foram três: contra Santo André (2 a 0), Ponte Preta (1 a 0) e Corinthians, na final, cuja partida terminou 1 a 1 no tempo normal e depois o Verdão levou o título nos pênaltis — com a inesquecível batida de Patrick de Paula no ângulo de Cássio.
Nesta sexta-feira (06), às 11h30, será sorteado o confronto das quartas de finais da Copa do Brasil. Ceará, Grêmio, Cuiabá, São Paulo, Flamengo, Internacional e América-MG são os possíveis adversários do Palmeiras.O Verdão ainda disputa a Libertadores, e enfrenta o Delfín-EQU pelas oitavas de final do torneio. O jogo de ida acontece no dia 25 de novembro fora de casa e a volta no dia 02 de dezembro, no Allianz Parque.
Em busca da sua primeira vitória no Brasileirão, Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, contra o Vasco.

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