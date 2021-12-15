Palmeiras envia SMS e anuncia Eduard Atuesta, que vibra: 'Estou impressionado, é tudo lindo'

O Palmeiras usou uma manobra diferente na noite desta terça-feira (14) para anunciar a contratação do meia Eduard Atuesta. O clube enviou por SMS, a boa e velha mensagem de texto, para avisar aos sócios Avanti que o colombiano é o primeiro reforço da equipe nesta temporada.

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O clube logo iniciou em suas redes sociais a sequência de postagens para fazer o anúncio completo do novo reforço do Verdão.

O jogador tem 24 anos de idade, atuava na Major League Soccer desde 2018 e assinou vínculo com o Maior Campeão do Brasil até o fim de 2026.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesImagem: Reprodução- Estou impressionado, é tudo lindo. Não vejo a hora de começar a usar os campos de jogo e as instalações do clube. Estou muito grato a Deus e à vida por estar aqui e vou tentar aproveitar ao máximo - disse o atleta, que visitou o centro de excelência e realizou testes e exames com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Sobre ser contratado pelo atual bicampeão da Libertadores, o colombiano disse:

- Uma das coisas mais bonitas desta oportunidade e um dos maiores desafios para qualquer jogador é ir para uma equipe ganhadora e seguir ganhando. Isso é o mais difícil. Não é só chegar ao topo, mas é manter-se nele. Espero contribuir ao máximo e que eu apareça em muitas paredes deste complexo como campeão.

Atuesta iniciou a carreira no Independiente Medellín, da Colômbia, onde jogou entre 2016 e 2018 – em sua primeira temporada como profissional, ajudou a equipe colombiana na conquista do Torneio Apertura. Emprestado ao Los Angeles FC em 2018, foi posteriormente adquirido em definitivo e disputou quase 100 jogos pela liga norte-americana, com nove gols e 23 assistências ao longo de quatro temporadas.

- Perguntei ao Ivan (Angulo) sobre o clube, a cidade, a torcida e suas palavras sempre foram: ‘Irmão, é a melhor decisão que você pode tomar, tem que ir e com certeza fará coisas importantes’. Ele é melhor que um amigo, é alguém que eu tenho a confiança máxima - explicou.

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O jogador também fez questão de agradecer o carinho que vem recebendo da Família Palmeiras:

- É sempre bom sentir-se bem e que te tratem bem. Estou emocionado por chegar e ansioso para jogar no estádio para dar a eles alegrias e seguir ganhando, seguir fazendo o clube e os torcedores felizes.