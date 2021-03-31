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futebol

Palmeiras envia proposta ao Grupo City por Taty Castellanos, mas vê negócio como ‘muito complexo’

Verdão já fez três ofertas diferentes e encontra dificuldades para convencer os estrangeiros a liberar o atleta argentino
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Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:15
Crédito: Divulgação/NYCFC
A necessidade por reforços no elenco do Verdão é pública e o treinador Abel Ferreira já demonstrou, em diferentes momentos, o desejo pela contratação de um jogador para disputar a vaga no comando do ataque com Luiz Adriano. Com isso, a alta cúpula do Palmeiras trabalha para realizar esta vontade do português e, deste modo, enviou proposta pelo atacante Valentín ‘Taty’ Castellanos. A informação foi dada pelo ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!>> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
Desde o início do ano, o Maior Campeão Nacional demonstra interesse pelo jogador e, há meses, conversa com o estafe do atleta, como anteriormente noticiado pelo NP/L!. Após receber um sinal positivo do argentino, passou a negociar diretamente com o Grupo City, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, mas a situação é vista como “muito complexa” por pessoas ligadas à diretoria alviverde.
Valentín, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City FC. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).
Enquanto negocia com Taty Castellanos, o Palmeiras segue concentrado na Academia de Futebol, apesar do futuro incerto do futebol paulista, treinando para o decorrer da temporada e para os confrontos decisivos contra Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, e Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

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