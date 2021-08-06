AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras envia observador técnico ao Nordeste e demarca importantes centros de análises
futebol

Palmeiras envia observador técnico ao Nordeste e demarca importantes centros de análises

Sérgio já passou por Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Atualmente está na Paraíba e segue ao Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 09:30
Crédito: Nadya Araújo / Botafogo-PB
Referência em captação de jogadores para as categorias de base, o Palmeiras enviou o observador técnico Sérgio Passarinho ao Nordeste, com a missão de observar atletas de clubes da região e estabelecer maior rede de contatos nos estados.Segundo o noticiado pelo ‘’ge Paraíba’, na tarde da última quarta-feira (04) o olheiro esteve em João Pessoa, capital do estado, acompanhando a partida entre Botafogo-PB e Spartax, válida pelo Campeonato Paraibano Sub-19. Desde terça-feira (03) em solo paraibano, Sergio passou o dia em Perilima, acompanhando jovens de 12 e 17 anos. Na quarta-feira também visitou o clube VF4, em João Pessoa, projeto que pertence ao lateral-direito Victor Ferraz.– Está tudo dentro do que nós planejamos, o nível técnico está muito bom e não é surpresa para mim, que já rodo bastante pelo Nordeste e sei da qualidade técnica. Sempre tem a possibilidade de ir alguém (para o Palmeiras), mas a gente procura ver um pouco mais, porque sabemos que quando chegamos existe uma pressão maior nos meninos, mas eu fiquei muito feliz com o que vi. Não posso citar nomes, para não entregar o ouro – disse Sérgio ao Globo Esporte local.
Encerrando a visita ao estado, o enviado palmeirense vai passar a quinta-feira no centro de treinamento do Botafogo-PB, acompanhando o time profissional que atualmente lidera o Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C.
No último mês, Passarinho se mudou para Maceió, em Alagoas, visando estar mais perto da região e estabelecer uma rotina acompanhando projetos e competições no Nordeste. Além do solo alagoano e a da Paraíba, o observador passou por Bahia, Sergipe e Pernambuco e seguirá ao Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados