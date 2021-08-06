Palmeiras envia observador técnico ao Nordeste e demarca importantes centros de análises

Referência em captação de jogadores para as categorias de base, o Palmeiras enviou o observador técnico Sérgio Passarinho ao Nordeste, com a missão de observar atletas de clubes da região e estabelecer maior rede de contatos nos estados.Segundo o noticiado pelo ‘’ge Paraíba’, na tarde da última quarta-feira (04) o olheiro esteve em João Pessoa, capital do estado, acompanhando a partida entre Botafogo-PB e Spartax, válida pelo Campeonato Paraibano Sub-19. Desde terça-feira (03) em solo paraibano, Sergio passou o dia em Perilima, acompanhando jovens de 12 e 17 anos. Na quarta-feira também visitou o clube VF4, em João Pessoa, projeto que pertence ao lateral-direito Victor Ferraz.– Está tudo dentro do que nós planejamos, o nível técnico está muito bom e não é surpresa para mim, que já rodo bastante pelo Nordeste e sei da qualidade técnica. Sempre tem a possibilidade de ir alguém (para o Palmeiras), mas a gente procura ver um pouco mais, porque sabemos que quando chegamos existe uma pressão maior nos meninos, mas eu fiquei muito feliz com o que vi. Não posso citar nomes, para não entregar o ouro – disse Sérgio ao Globo Esporte local.