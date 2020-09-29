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Palmeiras entra em campo em horários alternativos no Brasileirão

CBF desmembrou as últimas quatro rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e Verdão jogará até de terça-feira, sem poder contar com Weverton e Gabriel Menino...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 19:00
Crédito: Cesar Greco
A CBF desmembrou nesta terça-feira (29), as últimas quatro rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras entrará em campo em horários alternativos.
A começar pela décima sexta rodada, quando enfrenta o Coritiba no Allianz Parque dia 13 de outubro, uma terça-feira, às 19h. O confronto acontece no mesmo dia em que Peru e Brasil se enfrentam pelas Eliminatórias, portanto Weverton e Gabriel Menino são desfalques certos para o compromisso.No domingo, dia 18, o Verdão encara o Fortaleza, no Ceará, e a partida está marcada para as 20h30, fechando a décima a sétima rodada.​Na penúltima partida do turno do Brasileirão, o Palmeiras volta a atuar fora de casa e enfrenta o Atlético-GO, no dia 24 de outubro, sábado, às 21h.​O único jogo com horário e dia "normais" acontece no fechamento do primeiro turno, contra o Atlético-MG, marcado para domingo, primeiro de novembro, às 16h no Allianz Parque.

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