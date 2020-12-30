Palmeiras enfrenta América-MG buscando ano perfeito em mata-matas

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30) para enfrentar o América-MG, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Além da vaga na final, o Verdão busca manter a invencibilidade nos mata-matas disputados em 2020.

Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta

Ao longo da atípica temporada atual, o Verdão participou de três competições com fases em mata-mata: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, sendo que as duas últimas ainda estão em andamento. Totalizando 13 jogos entre as três competições, o Palmeiras acumula oito vitórias, cinco empates e nenhuma derrota, tendo avançado em todos os sete confrontos eliminatórios disputados.

>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilDevido à pandemia de Covid-19, o calendário da temporada foi alterado e as fases de semifinal e final da Libertadores ocorrerão em janeiro de 2021, enquanto as partidas da decisão da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 03 e 07 de fevereiro.

Relembre todos os mata-matas disputados pelo Palmeiras em 2020: