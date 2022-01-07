Palmeiras encerra terceiro dia de pré-temporada com desafios técnicos e lúdicos em campo

Após ter realizado trabalhos técnicos pela manhã, o elenco do Palmeiras almoçou no refeitório do centro de excelência, descansou e voltou, às 17h, ao gramado da Academia de Futebol para trabalhos coletivos e lúdicos com bola.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A princípio divididos em quatro times, os jogadores receberam vários desafios da comissão técnica de Abel Ferreira. Nos primeiros, partindo da lateral, tiveram de conduzir a bola sem cair no chão até cestos posicionados no meio de campo. A cada rodada as regras iam mudando: só de cabeça, só de coxa, de mãos dadas… Ganhava o grupo que conseguia realizar a atividade no menor tempo possível e sobrou provocação sadia entre ambos os lados.

Na sequência, três times disputaram três movimentações diferentes e iam se alternando nas estações. Em uma, os jogadores tinham de chutar para cima, acertar no círculo central e agarrar a bola após apenas um pingo. Em outra, os atletas tinham de acertar um minigol frontal tendo de encobrir outro, disposto bem à frente. E a terceira "prova" era acertar o travessão de um gol normal e o atleta seguinte pegar de primeira e mandar para o fundo da rede.

Além dos componentes técnicos e físicos, os trabalhos tiveram o intuito de divertir o elenco alviverde depois dias de treino em dois períodos. No sábado, haverá atividade apenas pela manhã, às 10h, e no domingo está marcado um jogo-treino contra o Pouso Alegre, às 16h30, na Academia de Futebol.

A estreia do Palmeiras na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, às 16h, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Paulistão.