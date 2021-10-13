Palmeiras encerra primeira fase do Brasileiro Sub-20 com vitória e conhece adversário no mata-mata

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras Sub-20 venceu o Ceará por 4 a 2 na tarde desta terça-feira (12), no Allianz Parque, e finalizou com vitória a primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Com gols de Gabriel Silva, Miguel (x2) e Robinho, o Verdão terminou os pontos corridos em segundo lugar e vai jogar contra o Internacional, sétimo colocado, nas quartas de final do certame nacional.Com 38 pontos após 19 partidas, com 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, os comandados de Gilmey Aymbere ficaram apenas um ponto do líder Flamengo, que fecharam na ponta com 39.

O JOGO:

Já classificado e lutando pela primeira colocação, Gilmey rodou o elenco e deu chances para jogadores com menos minutos em campo. Destaque da partida, Miguel ganhou a vaga de Naves, suspenso, e aproveitou a oportunidade. Nas laterais, Davi e Ian foram escalados no lugar de Garcia e Vanderlan.Fechando a fase com invencibilidade no Allianz Parque, o Palmeiras precisou de sete minutos de jogo para abrir o marcador em sua casa. Após escanteio cobrado por Gabriel Silva, Miguel subiu mais alto do que a defesa cearense e cabeceou para o gol. 1 a 0.

Aos 14', uma pintura de Gabriel Silva. Após passe de Miguel, o camisa 9' aplicou um chapéu no goleiro e apenas completou para o fundo do barbante e ampliou ainda mais sua artilharia na competição, com 14 tentos marcados.

Em uma das raras chegadas do Ceará, aos 27', Kadu apareceu sem marcação dentro da área e chutou alto, sem chances para Kaique, goleiro palmeirense que substituiu Mateus, com os profissionais, na partida de hoje.

Perdendo chances claras com Marino, Gabriel Silva e Vitor Hugo, nos acréscimos o Alviverde conseguiu marcar terceira vez. Aos 46', em saída errada do Ceará, Miguel arrematou firme, de fora da área e marcou o segundo dele na partida.

No segundo tempo, nem mesmo o pênalti convertido pelo Ceará aos dez minutos mudou o roteiro do jogo. Dominante, o Palmeiras alugou o campo defensivo dos visitantes e passou a criar as melhores oportunidades, além de ter a bola nos pés.

Já nos acréscimos, o atacante Robinho marcou o quarto e último do jogo. Recuperado de lesão, esse foi apenas o primeiro gol do atacante na temporada, em seis jogos disputados. Titular em 2020, o jovem sofreu com problemas físicos em 2021.