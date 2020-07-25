Palmeiras encerra preparação para volta ao Allianz; veja provável time

Crédito: Vanderlei Luxemburgo observa Gustavo Scarpa durante o treinamento deste sábado (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras encerrou, neste sábado, a preparação para enfrentar o Água Santa, no jogo que marca a volta do time ao Allianz Parque após 138 dias, neste domingo, às 16h. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou trabalho tático no campo sintético, que é idêntico ao do estádio, em atividade que foi acompanhado pelo presidente Maurício Galiotte e pelo diretor de futebol Anderson Barros, ambos presentes no gramado.

Como as atividades continuam sem a presença da imprensa, para minimizar o risco de contágio por Covid-19, o Palmeiras divulgou somente que a manhã foi de exercício tático e ensaio de jogadas. Não foram dados indícios da escalação, mas o técnico disse na quarta-feira, depois da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, que pretende fazer uma ou duas alterações.Uma mudança bem provável é a entrada de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão no Dérbi. Mayke o substituiu e, depois, o volante Gabriel Menino entrou na lateral direita, recebendo intensos elogios do técnico. Na defesa, Gustavo Gómez ainda não renovou contrato e, por isso, a dupla de zaga continua formada por Felipe Melo e Vitor Hugo.

Quem também está fora é Viña. O lateral-esquerdo sofreu concussão na quarta. passou 24h em observação no hospital e se reapresentou à Academia de Futebol na última terça, em cronograma de volta gradual. Sem o uruguaio, Diogo Barbosa é o principal candidato a entrar no time.

Existe ainda incerteza no setor ofensivo. Sem Dudu, negociado com o Al Duhail, do Qatar, e Gabriel Veron, que sofreu lesão muscular e não joga mais pelo Campeonato Paulista, Zé Rafael foi titular e não agradou. Os meias Lucas Lima, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa e o atacante Wesley podem ganhar oportunidade para formar a linha de frente com Rony, Willian e Luiz Adriano.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista tem: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima (Raphael Veiga ou Gustavo Scarpa); Rony, Willian e Luiz Adriano.

O Palmeiras está classificado para enfrentar o Santo André nas quartas de final, mas está em segundo lugar no Grupo B, com 19 pontos, e, para ser líder e ser mandante no jogo único da próxima fase, precisa vencer o Água Santa, no Allianz Parque, e torcer para o Santo André, dono de 20 pontos, tropeçar contra o Ituano, no Canindé, também às 16h deste domingo.