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Palmeiras encerra preparação para volta ao Allianz; veja provável time

Luxemburgo comandou treino tático, no campo sintético da Academia de Futebol, visando a partida deste domingo, contra o Água Santa, que marca o retorno da equipe ao estádio...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 18:43
Crédito: Vanderlei Luxemburgo observa Gustavo Scarpa durante o treinamento deste sábado (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras encerrou, neste sábado, a preparação para enfrentar o Água Santa, no jogo que marca a volta do time ao Allianz Parque após 138 dias, neste domingo, às 16h. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou trabalho tático no campo sintético, que é idêntico ao do estádio, em atividade que foi acompanhado pelo presidente Maurício Galiotte e pelo diretor de futebol Anderson Barros, ambos presentes no gramado.
Como as atividades continuam sem a presença da imprensa, para minimizar o risco de contágio por Covid-19, o Palmeiras divulgou somente que a manhã foi de exercício tático e ensaio de jogadas. Não foram dados indícios da escalação, mas o técnico disse na quarta-feira, depois da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, que pretende fazer uma ou duas alterações.Uma mudança bem provável é a entrada de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão no Dérbi. Mayke o substituiu e, depois, o volante Gabriel Menino entrou na lateral direita, recebendo intensos elogios do técnico. Na defesa, Gustavo Gómez ainda não renovou contrato e, por isso, a dupla de zaga continua formada por Felipe Melo e Vitor Hugo.
Quem também está fora é Viña. O lateral-esquerdo sofreu concussão na quarta. passou 24h em observação no hospital e se reapresentou à Academia de Futebol na última terça, em cronograma de volta gradual. Sem o uruguaio, Diogo Barbosa é o principal candidato a entrar no time.
Existe ainda incerteza no setor ofensivo. Sem Dudu, negociado com o Al Duhail, do Qatar, e Gabriel Veron, que sofreu lesão muscular e não joga mais pelo Campeonato Paulista, Zé Rafael foi titular e não agradou. Os meias Lucas Lima, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa e o atacante Wesley podem ganhar oportunidade para formar a linha de frente com Rony, Willian e Luiz Adriano.
Assim, a provável escalação do Palmeiras para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista tem: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima (Raphael Veiga ou Gustavo Scarpa); Rony, Willian e Luiz Adriano.
O Palmeiras está classificado para enfrentar o Santo André nas quartas de final, mas está em segundo lugar no Grupo B, com 19 pontos, e, para ser líder e ser mandante no jogo único da próxima fase, precisa vencer o Água Santa, no Allianz Parque, e torcer para o Santo André, dono de 20 pontos, tropeçar contra o Ituano, no Canindé, também às 16h deste domingo.
O Verdão também tem a chance de alcançar a melhor campanha da primeira fase. Para isso, além de vencer e secar o Santo André, precisa que o Red Bull Bragantino, que tem 20 pontos, não derrote o Botafogo de Ribeirão Preto, em Osasco, outro jogo às 16h deste domingo. Quem tiver melhor pontuação ganha o direito de ser mandante nos confrontos únicos das quartas e semifinal e também no segundo e decisivo duelo da final do Estadual.

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