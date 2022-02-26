Palmeiras encerra preparação para pegar a Inter de Limeira; veja provável time

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado a preparação para a partida contra a Internacional de Limeira neste domingo, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Único invicto do estadual, o Verdão lidera o Grupo C com 16 pontos e dois jogos a menos em relação aos rivais da chave.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A comissão técnica comandou o elenco por mais de 1h atividades táticas. O português Abel Ferreira dividiu o grupo em equipes e orientou ativamente as movimentações e o posicionamento para o confronto em Limeira-SP.

Depois, os jogadores ensaiaram as bolas paradas ofensivas e defensivas e praticaram batidas de falta e cobranças de pênalti.O meio-campista Gustavo Scarpa avançou na recuperação de um estiramento no joelho esquerdo e realizou trabalhos de transição física à parte acompanhado de membros do NSP. O zagueiro Luan, em recuperação de lesão na coxa esquerda, e Gabriel Menino, com entorse no tornozelo direito, seguiram na parte interna do centro de excelência. Gustavo Gómez, diagnosticado com a Covid-19 na última semana, continua como desfalque.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

A expectativa é de que Abel Ferreira poupe alguns jogadores neste domingo por conta da decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta-feira. Sendo assim, um provável time seria: Weverton; Mayke, Lucas Freitas, Renan e Jorge; Fabinho (Pedro Bicalho), Patrick de Paula e Zé Rafael (Atuesta); Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro.

O Verdão faz seu penúltimo jogo pelo Paulistão antes da maratona de clássicos da reta final da fase de grupos (São Paulo, Santos, Corinthians e Red Bull Bragantino). Depois de enfrentar a Inter de Limeira, fora de casa, às 16h, neste domingo, o Alviverde recebe o Guarani, no Allianz Parque, também às 16h, no próximo domingo. Ideia é encaminhar a classificação nessas duas partidas.