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futebol

Palmeiras encerra preparação para o clássico; veja provável time titular

Vanderlei Luxemburgo treinou com os titulares para o confronto desta quinta-feira (10), fora de casa. Verdão deve ter novidades no ataque para o duelo pelo Brasileiro...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 18:57
Crédito: Luxemburgo e Gabriel Veron conversam durante o treino desta quarta-feira (9 (Cesar Greco/Palmeiras)
O Palmeiras encerrou a preparação para o clássico desta quinta-feira (10) contra o Corinthians às 19h15, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena.
A atividade comandada por Vanderlei Luxemburgo durou uma hora e meia e o Verdão pode ter mudança no ataque. Gabriel Veron e Willian, que entraram bem e marcaram na vitória sobre o Red Bull Bragantino, são opções para o setor. Wesley, titular na última rodada, deve voltar ao banco de reservas. Na zaga, Luan retorna de suspensão e forma dupla com o paraguaio Gustavo Gómez, uma vez que Felipe Melo, em transição física, segue fora, assim como o lateral-direito Marcos Rocha.
O provável Palmeiras para o Dérbi é: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron (Willian) e Luiz Adriano.

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