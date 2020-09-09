Palmeiras encerra preparação para o clássico; veja provável time titular

A atividade comandada por Vanderlei Luxemburgo durou uma hora e meia e o Verdão pode ter mudança no ataque. Gabriel Veron e Willian, que entraram bem e marcaram na vitória sobre o Red Bull Bragantino, são opções para o setor. Wesley, titular na última rodada, deve voltar ao banco de reservas. Na zaga, Luan retorna de suspensão e forma dupla com o paraguaio Gustavo Gómez, uma vez que Felipe Melo, em transição física, segue fora, assim como o lateral-direito Marcos Rocha.