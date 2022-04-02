Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras encerra preparação para a decisão do Paulistão; veja provável time

Jogadores treinaram na manhã deste sábado pela última vez antes de enfrentar o São Paulo, no Allianz Parque....
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 12:50

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 12:50

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que acontece neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira comandou atividades táticas e realizou os últimos ajustes na equipe que entra em campo na busca pelo 24º título estadual de sua história.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Antes do início do treino, a comissão técnica fez uma apresentação de vídeo ao elenco no auditório do centro de excelência. No campo, o grupo foi dividido em dois times e ensaiou posicionamento e movimentações, entre outros aspectos. Na sequência, os jogadores ensaiaram bolas paradas e cobranças de pênaltis.
Caso o Verdão vença por dois gols de diferença, a decisão do estadual será nas penalidades, uma vez que o Tricolor venceu a primeira partida por 3 a 1, e não há vantagem pelo gol fora de casa, nem prorrogação pelo empate no agregado.Após o término da atividade, todos os atletas e membros da comissão técnica dirigiram-se ao portão da Academia de Futebol para agradecer aos torcedores que cantaram em apoio ao time. Embora tenha havido o pedido da Mancha Verde, não foi permitida a entrada da torcida para o treinamento no CT.
Mais uma vez, Danilo, que se recuperou de um problema muscular, treinou sem restrições com o restante do grupo e pode reforçar o Alviverde na decisão. Se ele estiver bem para jogar, ocupará a vaga de Jailson, que atuou no meio-campo durante a primeira partida. Outro que retorna é Kuscevic, que estava com a seleção chilena e deve ficar no banco. Luan, no entanto, segue fora.
Um provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.
Na partida de ida, no estádio do Morumbi, o time rival venceu por 3 a 1 e o Verdão precisa de uma vitória por três gols no tempo regulamentar para levantar a taça, ou por dois de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
Crédito: PalmeirasencerrouapreparaçãoparaadecisãodoPaulistãonamanhãdestesábado(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados