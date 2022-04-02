Palmeiras encerra preparação para a decisão do Paulistão; veja provável time

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que acontece neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira comandou atividades táticas e realizou os últimos ajustes na equipe que entra em campo na busca pelo 24º título estadual de sua história.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Antes do início do treino, a comissão técnica fez uma apresentação de vídeo ao elenco no auditório do centro de excelência. No campo, o grupo foi dividido em dois times e ensaiou posicionamento e movimentações, entre outros aspectos. Na sequência, os jogadores ensaiaram bolas paradas e cobranças de pênaltis.

Caso o Verdão vença por dois gols de diferença, a decisão do estadual será nas penalidades, uma vez que o Tricolor venceu a primeira partida por 3 a 1, e não há vantagem pelo gol fora de casa, nem prorrogação pelo empate no agregado.Após o término da atividade, todos os atletas e membros da comissão técnica dirigiram-se ao portão da Academia de Futebol para agradecer aos torcedores que cantaram em apoio ao time. Embora tenha havido o pedido da Mancha Verde, não foi permitida a entrada da torcida para o treinamento no CT.

Mais uma vez, Danilo, que se recuperou de um problema muscular, treinou sem restrições com o restante do grupo e pode reforçar o Alviverde na decisão. Se ele estiver bem para jogar, ocupará a vaga de Jailson, que atuou no meio-campo durante a primeira partida. Outro que retorna é Kuscevic, que estava com a seleção chilena e deve ficar no banco. Luan, no entanto, segue fora.

Um provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Na partida de ida, no estádio do Morumbi, o time rival venceu por 3 a 1 e o Verdão precisa de uma vitória por três gols no tempo regulamentar para levantar a taça, ou por dois de diferença para levar a decisão aos pênaltis.