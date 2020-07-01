Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras encerra avaliações e mira retorno dos treinos nesta quarta

Período de atividades online e de testes físicos foi encerrado nesta terça, com balanço positivo por parte de preparadores físicos e atletas em relação ao cronograma montado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 22:50

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 22:50

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras está preparado para o retorno dos treinos, que acontece nesta quarta-feira (1), na Academia de Futebol. Depois de um período de férias e atividades remotas, de forma online, os jogadores vinham passando por sessões de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas desde a semana passada, que foram encerradas hoje (30).
Inclusive, aquela primeira parte do cronograma, com exercícios em casa, foi um bom reinício para os atletas, conforme avaliou o preparador físico Antônio Mello, que também aproveitou para elogiar o desempenho do elenco nessas duas últimas semanas com os testes.
- Nunca havíamos passado por isso profissionalmente, tivemos de nos reinventar. O trabalho que foi feito dentro de casa surtiu efeito agora. Avaliamos tempo, velocidade, distância, deslocamento. A resposta foi a melhor possível. Amanhã (quarta), quando começarmos a treinar, teremos um grupo preparado para receber as cargas de treino com bola e especificidades do futebol – iniciou o profissional.
- Foi bom para entendermos e identificarmos as qualidades físicas de cada jogador. Aprendemos e ganhamos experiência – completou ele, que foi reiterado pelo zagueiro Luan:E MAIS:Mudanças na nutrição: como o Palmeiras se prepara para retornoChapéu, acusações, títulos no Palmeiras… Veja 11 momentos da carreira de DuduDudu publica foto após atividade separada do elenco do PalmeirasDefesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoSem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no Palmeiras- Foi uma semana muito produtiva de avaliações. Ainda não tivemos contato com a bola, mas amanhã (quarta) deve ser esse dia tão esperado por todos nós. Foi necessário esse início para que pudéssemos aprimorar a parte física. Foram dias proveitosos, mas não vemos a hora de encostar na bola. É o que mais amamos fazer na vida. Esperamos evoluir e conquistar coisas grandes neste ano – disse.
Os atletas foram divididos em dois grupos e passaram por um circuito de testes funcionais no campo sintético no CT. Com a presença de Luxemburgo mais uma vez, recuperado de cirurgia para retirada da vesícula, o trabalho foi comandado pelos quatro preparadores físicos, que subdividiram os grupos em cinco turmas com a finalidade de evitar aglomerações. Os goleiros fizeram os treinos específicos da posição, enquanto o atacante Dudu realizou suas avaliações no período da manhã, como foi informado mais cedo.
Nesta quarta, o elenco todo se reapresentará para o primeiro treino com bola, em conjunto, após a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, os jogadores serão divididos em grupos e se apresentarão em horários diferentes. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados