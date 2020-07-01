Palmeiras encerra avaliações e mira retorno dos treinos nesta quarta

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras está preparado para o retorno dos treinos, que acontece nesta quarta-feira (1), na Academia de Futebol. Depois de um período de férias e atividades remotas, de forma online, os jogadores vinham passando por sessões de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas desde a semana passada, que foram encerradas hoje (30).

Inclusive, aquela primeira parte do cronograma, com exercícios em casa, foi um bom reinício para os atletas, conforme avaliou o preparador físico Antônio Mello, que também aproveitou para elogiar o desempenho do elenco nessas duas últimas semanas com os testes.

- Nunca havíamos passado por isso profissionalmente, tivemos de nos reinventar. O trabalho que foi feito dentro de casa surtiu efeito agora. Avaliamos tempo, velocidade, distância, deslocamento. A resposta foi a melhor possível. Amanhã (quarta), quando começarmos a treinar, teremos um grupo preparado para receber as cargas de treino com bola e especificidades do futebol – iniciou o profissional.

- Foi bom para entendermos e identificarmos as qualidades físicas de cada jogador. Aprendemos e ganhamos experiência – completou ele, que foi reiterado pelo zagueiro Luan:E MAIS:Mudanças na nutrição: como o Palmeiras se prepara para retornoChapéu, acusações, títulos no Palmeiras… Veja 11 momentos da carreira de DuduDudu publica foto após atividade separada do elenco do PalmeirasDefesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoSem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no Palmeiras- Foi uma semana muito produtiva de avaliações. Ainda não tivemos contato com a bola, mas amanhã (quarta) deve ser esse dia tão esperado por todos nós. Foi necessário esse início para que pudéssemos aprimorar a parte física. Foram dias proveitosos, mas não vemos a hora de encostar na bola. É o que mais amamos fazer na vida. Esperamos evoluir e conquistar coisas grandes neste ano – disse.

Os atletas foram divididos em dois grupos e passaram por um circuito de testes funcionais no campo sintético no CT. Com a presença de Luxemburgo mais uma vez, recuperado de cirurgia para retirada da vesícula, o trabalho foi comandado pelos quatro preparadores físicos, que subdividiram os grupos em cinco turmas com a finalidade de evitar aglomerações. Os goleiros fizeram os treinos específicos da posição, enquanto o atacante Dudu realizou suas avaliações no período da manhã, como foi informado mais cedo.