Palmeiras encaminha renovação com Danilo para aumentar multa e barrar negociações paralelas

O Palmeiras decidiu agir para tentar evitar que clubes europeus atravessem e deixem de procurá-lo nas tratativas para contratar o volante Danilo. Por isso o Alviverde iniciou as tratativas com o estafe do camisa 28 para prorrogar o seu contrato.Segundo o LANCE! apurou, Danilo deve prorrogar a renovação com o Verdão até o fim de 2026. Um ano a mais de duração que o vínculo anterior. O novo acordo será oficializado nos próximos dias.

O objetivo do clube, conforme a reportagem levantou, foi o de aumentar a multa rescisória e criar mais garantias para impedir que possíveis interessados no jogador negociem por conta própria com ele.

Visado principalmente por clubes da Inglaterra, Danilo já tinha uma das maiores multas do elenco alviverde, de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 612 mi).

O valor de mercado da única revelação das categorias de base que deverá ser titular no Mundial de Clubes é de 18 milhões de euros (cerca de R$ 108,2 mi). Mas conforme o L! revelou, o Arsenal já sinalizou que pode ofertar 30 mi de euros (R$ 180,3 mi) para ter o atleta de 20 anos na próxima janela europeia de transferência.Danilo deve abrir a lista de transferências do atual elenco bicampeão consecutivo da Copa Libertadores. No último final de semana, o estafe do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez revelou que só aguarda o término do Mundial para levar propostas recebidas pelo jogador. Gabriel Menino e Joaquín Piquerez também estão na mira dos europeus.

As sondagens não se limitam ao time profissional. Campeões da Copa São Paulo de juniores, Giovani e Endrick também já receberam propostas. O primeiro para ser liberado de forma imediata ao Ajax, da Holanda, por 12 milhões de euros (R$ 72,1 mi).

Curiosamente, o Palmeiras também acertou, na última quarta-feira (26), a renovação do contrato de Giovani até o fim de 2026.

Pela joia de 15 anos, o Barcelona, da Esapanha, sinalizou que está disposto a gastar 45 milhões de euros (cerca de 270,45 mi) em um acordo que permitiria que a revelação continuasse atuando pelo Verdão até completar a maioridade.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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