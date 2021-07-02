Palmeiras encaminha contratação de Matheus Fernandes

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Em busca de reforços para a equipe treinada por Abel Ferreira, o Palmeiras encaminhou a contratação do volante Matheus Fernandes. O atleta que deixou o Barcelona nesta semana negocia com o Verdão. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, o negócio andou e existe a expectativa de um desfecho positivo.

Em contato com pessoas ligadas à negociação, soube o NP que, desde a notícia da rescisão contratual do meio-campista com o clube catalão, o jogador recebeu propostas de diversos times do Brasil e da Europa. Mesmo assim, o atleta conversa com o Maior Campeão Nacional e a ‘novela’ pode ter um fim num futuro próximo.Apesar disso, o negócio ainda não está fechado. O volante segue em Barcelona e ainda não chegou a um acordo definitivo com o Verdão.