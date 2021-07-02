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futebol

Palmeiras encaminha contratação de Matheus Fernandes

Volante rescindiu com o Barcelona e está livre no mercado...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 15:30
Crédito: (Divulgação
Em busca de reforços para a equipe treinada por Abel Ferreira, o Palmeiras encaminhou a contratação do volante Matheus Fernandes. O atleta que deixou o Barcelona nesta semana negocia com o Verdão. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, o negócio andou e existe a expectativa de um desfecho positivo.
Em contato com pessoas ligadas à negociação, soube o NP que, desde a notícia da rescisão contratual do meio-campista com o clube catalão, o jogador recebeu propostas de diversos times do Brasil e da Europa. Mesmo assim, o atleta conversa com o Maior Campeão Nacional e a ‘novela’ pode ter um fim num futuro próximo.Apesar disso, o negócio ainda não está fechado. O volante segue em Barcelona e ainda não chegou a um acordo definitivo com o Verdão.
Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras em 2019 e não conseguiu ter sequência na equipe. Com isso, foi vendido no início de 2020 ao Barcelona, por 7 milhões de euros (R$32 milhões de reais, na cotação da época), mas fez apenas um jogo pelo clube.

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