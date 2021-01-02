Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras encaminha acerto com Dandara

Atacante deixa o Red Bull Bragantino para jogar na equipe feminina do Verdão na temporada 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 08:30

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O time feminino do Palmeiras está prestes a ganhar um novo reforço para o setor ofensivo. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a atacante Dandara irá vestir as cores do Alviverde em 2021.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Com passagens recentes pela Ferroviária, por onde foi campeã brasileira em 2019, e pela Ponte Preta, a atleta de 24 anos foi um dos destaques do Red Bull Bragantino na disputa do último Paulistão Feminino, sendo eleita uma das atletas da seleção do campeonato, que também contou com as Palestrinas Vivi, Thais Ferreira e Ary Borges.
>> Confira como está o Palmeiras na tabela do Campeonato BrasileiroO Palmeiras passa por uma grande reformulação em seu departamento de futebol feminino. Praticamente todo o elenco do tem contrato apenas até o dia 7 de fevereiro de 2021. Além da saída de jogadoras, o Palmeiras monitora o mercado e planeja contratações grandiosas. O clube está com boas perspectivas de reforços, alguns a nível de Seleção Brasileira, apesar do pouco dinheiro para fazer negociações.
Dandara chega para ser o segundo novo nome do ataque palmeirense, que na sexta-feira (1º) anunciou a contratação de Chú, vinda da Ferroviária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados