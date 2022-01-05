Palmeiras empresta Victor Luis ao Ceará até o fim de 2022; lateral não voltará ao Verdão

O Palmeiras segue em seu processo de ajustes no elenco para a temporada 2022 e definiu a saída de mais um jogador nesta janela. Trata-se do lateral-esquerdo Victor Luis, que teve seu empréstimo oficializado para o Ceará nesta quarta-feira. O jogador, formado na base alviverde, ficará no clube cearense até o fim de 2022 e não retornará ao Verdão, pois será o término de seu contrato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Oriundo do sub-11 do Palmeiras, que estreou justamente em 2004, Victor passou por todas as categorias de base do clube e por muitas provações dentro e fora de campo até conseguir ser campeão pelo Verdão. Com mais da metade da vida no clube, o jogador hoje com 28 anos de idade foi a primeira Cria da Academia a atingir o ciclo completo de formação até o profissional.

Ainda na base, Victor foi emprestado ao Porto B-POR e, um ano após retornar, recebeu as primeiras oportunidades no time principal, ajudando o Palmeiras a escapar do rebaixamento no Brasileiro de 2014. Nos anos seguintes, foi para Ceará (2015) e Botafogo (2016 e 2017) adquirir experiência e voltou mais maduro em 2018. Na campanha do decacampeonato brasileiro, marcou o gol da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final, rumo ao sonho título nacional.

Em 2020 foi novamente emprestado ao Botafogo, onde ficou até fevereiro de 2021, quando retornou ao Verdão e foi integrado ao elenco, que acabou vencendo a Copa Libertadores, realizando mais um desejo do lateral palmeirense desde criança. Com contrato somente até o fim de 2022, ele parte para seu último empréstimo, agora ao Ceará, fechando seu ciclo no Palmeiras, onde atuou por 146 partidas e marcou quatro gols em sua trajetória.