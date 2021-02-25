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Palmeiras emplaca três nomes na convocação da Seleção Brasileira Sub-17

Os jovens do Alviverde foram selecionados pela seleção nacional para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, durante o mês de março
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LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 08:20

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:20

Crédito: Reprodução/Instagram
A Seleção Brasileira Sub-17 realizará, entre os dias 08 a 18 de março, atividades preparatórias na Granja Comary, em Teresópolis. O período de treinamentos será a 3ª etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria, com data prevista para 31 de março, no Equador.
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Para esses últimos testes antes do torneio, o treinador Paulo Victor Gomes (PV) convocou três atletas do Palmeiras. São eles: o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e o atacante Giovani Henrique.
– É a nossa primeira convocação do ano, continuando o planejamento de preparação iniciado na reta final do ano passado. A ideia é dar sequência ao processo com os atletas que vêm desde o sub-15 e abrir oportunidades de observação para novos jogadores. É um grupo e uma geração que conhecemos muito – comentou o treinador.Com atletas 2004 e 2005 na lista, o jovem Gabriel Vareta é um dos três únicos jogadores da geração 2005 convocados, juntamente com Arthur e Matheus Gonçalves. Apesar da pouca idade, o zagueiro foi titular em boa parte da conquista do Campeonato Paulista Sub-20, na temporada passada. Em novembro de 2020, ele havia sido convocado pela primeira vez à Seleção sub-17.
Já Luiz Freitas e Giovani Henrique são presenças constantes na Amarelinha. Meio campista habilidoso e extremamente técnico, Luiz está no clube desde o sub-11 e faz parte dos jogadores que cresceram dentro da Academia de Futebol. Artilheiro da base palmeirense em 2020, Giovani é quem comanda o ataque alviverde, sendo tratado como uma das principais joias do clube.CONFIRA OS CONVOCADOS:
Goleiros:Gabriel – Esporte Clube BahiaLeandro – São Paulo Futebol ClubeMycael – Club Athletico Paranaense
Laterais:Ataide – Club Athletico ParanaenseVinicius Tobias – Sport Club Internacional Biro – Sport Club Corinthians Paulista
Zagueiros:Gabriel Santos – Sociedade Esportiva PalmeirasKaiky – Santos Futebol ClubeRômulo – Clube Atlético MineiroTiago Coser – Associação Chapecoense de FutebolYthallo – São Paulo Futebol ClubeMeio campistas:Andrey – Club de Regatas Vasco da GamaArthur – Fluminense Football ClubMateus Amaral – São Paulo Futebol ClubeLuiz Freitas – Sociedade Esportiva PalmeirasThiago Henrique – Fluminense Football Club
Atacantes:Caio – São Paulo Futebol ClubeGiovani – Sociedade Esportiva PalmeirasMateus Lima – Clube de Regatas do FlamengoMatheus Gonçalves – Clube de Regatas do FlamengoMatheus Nascimento – Botafogo de Futebol e RegatasSávio – Clube Atlético MineiroÂngelo – Santos Futebol Clube

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