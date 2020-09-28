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Palmeiras empata outra e tem ano com mais igualdades no Allianz

Verdão empatou 50% dos jogos em que fez no estádio na temporada e ainda não conseguiu vencer no local pelo Campeonato Brasileiro. Número é recorde e igualou marca de 2018...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 11:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Que a torcida do Verdão está fazendo falta nos jogos não é novidade pra ninguém, porém, não se imaginava que o clube sofreria tanto para vencer em seus domínios. Com mais uma igualdade, dessa vez diante do Flamengo, o Palmeiras aumentou para cinco jogos, a série sem saber o que é vitória no Allianz, sendo a pior sequência da história do clube sem triunfos na arena.
Perguntado sobre o insucesso do time atuando em casa neste Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo culpou a falta da torcida nas arquibancadas.
- A vantagem de jogar em casa sem torcida é complicado, né? O torcedor faz muita falta, incentivam a equipe ou mesmo o jogador, aí o adversário vem aqui, se fecha e fica um jogo muito gelado. Não só para o Palmeiras, mas para todo mundo, é uma realidade mundial dentro da pandemia. Faz falta o calor humano - disse o técnico do Palmeiras.O Palmeiras fez 12 jogos no Allianz Parque em 2020 e empatou a metade deles. Com tanta igualdades, esta temporada já igualou a de 2018, como o ano que o clube mais teve resultados iguais no estádio. Na temporada do deca, porém, foram 31 compromissos no estádio.
De todos os jogos em que o Alviverde acabou somando apenas um ponto no Allianz Parque, em 2020, apenas um deles contou com a presença da torcida, que foi diante da Ferroviária, ainda pela fase de grupos do Paulista.
Já no pós-pandemia, o Verdão tem oito jogos no local, com cinco empates e três vitórias. Com sete empates no Brasileirão, o Palmeiras igualou o Grêmio como segundo time com mais igualdades. O Botafogo lidera com oito.
Curiosamente, o próximo jogo do clube no Allianz Parque, será diante do Bolívar, pela Libertadores de 2020, e um empate classifica o Verdão para a próxima fase do torneio continental.

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