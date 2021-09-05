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futebol

Palmeiras empata com Corinthians pela Copa do Brasil de Futebol Master

Verdão saiu na frente com Rogério, mas sofreu o empate na segunda etapa...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 07:30
Crédito: Reprodução/SporTV
A equipe de futebol master do Palmeiras, composta por ex-atletas do clube, empatou em 1 a 1 com o Corinthians neste sábado (4). Válido pela Copa do Brasil de Futebol Máster 2021, o Dérbi coroou a estreia das duas equipes na competição amadora de veteranos.O Verdão foi a campo para o duelo com a seguinte escalação: Gilvan; Índio, Nem, Cris e Márcio Careca; Fábio Gomes, Claudecir, Jean Carlo e Thiago Gentil; Rogério.
Logo no primeiro minuto do clássico, o Palmeiras abriu o placar com o camisa 9, Rogério. A resposta do rival veio no início da segundo tempo, com Fernando Baiano, que deixou tudo igual no marcador.O Corinthians ainda teve um jogador expulso durante a etapa final. Fumagalli foi para o chuveiro mais cedo e deixou o time com um a menos. Apesar de outras oportunidades, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes novamente e o jogo manteve o placar de 1 a 1.
Marcada de setembro até dezembro deste ano, a Copa do Brasil de Futebol Master, ou simplesmente Copa Legends, prevê um jogo por mês para cada time e conta com a presença de diversos clubes tradicionais do Brasil.

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