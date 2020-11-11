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futebol

Palmeiras e Puma presenteiam elenco feminino do Taboão da Serra

Equipe foi goleada por 29 a 0 pelo São Paulo semanas atrás e comoveu a diretoria alviverde
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 11:40

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:40

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A equipe feminina do Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (11), o Taboão da Serra, em jogo válido pela penúltima rodada do Paulistão Feminino 2020, e a partida ganhou um novo significado para o Verdão, devido à uma ação realizada para dar materiais esportivos da Puma às atletas da equipe do interior paulista.
Semanas atrás, a equipe do CATS virou notícia em todo o Brasil após perder de maneira humilhante por 29 a 0 para o São Paulo. Depois da goleada tricolor, a entrevista concedida no intervalo da partida pela capitã do time, Nini, emocionou todos os apaixonados por futebol. Na ocasião, a jogadora afirmou que o time do interior paulista não tinha nem uniforme para treinar e que as atletas também estavam disputando o campeonato sem receber salários.
O Palmeiras e a Puma se comoveram com a história e uma ação foi movida para dar uniformes e chuteiras para todo o elenco do Taboão, que agora vai conseguir finalizar o campeonato com o mínimo de estrutura que as meninas merecem.​Veja fotos e vídeos da ação:

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