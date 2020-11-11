Palmeiras e Puma presenteiam elenco feminino do Taboão da Serra

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (11), o Taboão da Serra, em jogo válido pela penúltima rodada do Paulistão Feminino 2020, e a partida ganhou um novo significado para o Verdão, devido à uma ação realizada para dar materiais esportivos da Puma às atletas da equipe do interior paulista.

Semanas atrás, a equipe do CATS virou notícia em todo o Brasil após perder de maneira humilhante por 29 a 0 para o São Paulo. Depois da goleada tricolor, a entrevista concedida no intervalo da partida pela capitã do time, Nini, emocionou todos os apaixonados por futebol. Na ocasião, a jogadora afirmou que o time do interior paulista não tinha nem uniforme para treinar e que as atletas também estavam disputando o campeonato sem receber salários.