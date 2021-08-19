Palmeiras e Puma planejam terceira camisa; saiba a data de lançamento

O torcedor do Palmeiras pode se preparar para receber o terceiro uniforme da coleção 2021 da Puma. A nova camisa não teve seus detalhes revelados, mas a reportagem do NOSSO PALESTRA soube que ela não será semelhante aos fardamentos alternativos de clubes europeus vestidos pela fornecedora, lançados nesta quarta-feira (18). O modelo minimalista sem o escudo do clube não será adotado pelo Verdão. A data de lançamento da nova camisa está prevista para o dia 25 de agosto, na próxima quarta-feira.A medida dá sequência às ações planejadas entre Palmeiras e Puma para o segundo semestre de 2021, após o lançamento da camisa comemorativa pelos 70 anos da conquista do Mundial de Clubes de 1951. O produto foi um sucesso e os estoques foram esgotados em poucas horas pelos torcedores.