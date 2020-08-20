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Palmeiras e Puma lançam terceiro uniforme para a temporada

Campanha de lançamento conta com as presenças das Crias da Academia: Gabriel Menino, Gabriel Veron e Patrick de Paula. Novo modelo tem parte na cor verde-limão...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 12:39

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:39

Crédito: Novo terceiro uniforme do Palmeiras (Imagem: Divulgação
Puma e Palmeiras divulgaram nesta quinta-feira (20) o novo terceiro uniforme do clube. Em tom verde escuro com detalhes em limão, o modelo será monocromático, com calção e meias no mesmo tom.
Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Veron, todos Crias da Academia, fizeram parte do vídeo da campanha de lançamento. Os três foram campeões paulistas recentemente. A ideia é que a estreia aconteça contra o Santos, domingo (23) no Morumbi, porém o martelo ainda não está batido justamente pelo fato do clássico ser longe do Allianz Parque. Caso a diretoria faça a opção por esperar o retorno para casa o uso da nova camisa será contra o Internacional, dia 2 de setembro.
As lojas oficiais de Palmeiras e Puma, físicas e on-line, começam a vender o modelo nesta sexta-feira (21). Os demais varejistas comercializam entre os dias 23 e 25 de agosto.(Imagem: Divulgação/Puma)

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