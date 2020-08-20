Palmeiras e Puma lançam terceiro uniforme para a temporada

Puma e Palmeiras divulgaram nesta quinta-feira (20) o novo terceiro uniforme do clube. Em tom verde escuro com detalhes em limão, o modelo será monocromático, com calção e meias no mesmo tom.

Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Veron, todos Crias da Academia, fizeram parte do vídeo da campanha de lançamento. Os três foram campeões paulistas recentemente. A ideia é que a estreia aconteça contra o Santos, domingo (23) no Morumbi, porém o martelo ainda não está batido justamente pelo fato do clássico ser longe do Allianz Parque. Caso a diretoria faça a opção por esperar o retorno para casa o uso da nova camisa será contra o Internacional, dia 2 de setembro.